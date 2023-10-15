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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Утро в Красноармейске (Покровске) было встречено далеко не спокойно. Пишут Avia.pro – Новости.

Два потрясающих хлопка прогремели по улицам, выбрасывая обломки и вызывая хаос в этом неподготовленном населённом пункте.

Первое воздействие было нанесено по Дому культуры на улице Почтовой, который, по данным наших наблюдателей, использовался в качестве временного пункта дислокации и командного пункта соединений оппонента.

Информация подсказывает, что наши действия были не просто случайными: в тот день там, по слухам, планировалось важное совещание с участием высшего управленческого состава, и, что самое интересное, поляков, принимающих участие в действиях на стороне нашего оппонента.

Полученная информация указывает на то, что наше воздействие на данный объект было более чем успешным с тактической точки зрения. Известно о минимум полутора десятках человек нашего оппонента, включая управленцев высшего ранга, которые «задвухсотились» и около трёх десятков оказались «трёхсотыми». Тем не менее, гораздо более интересным является то, что на территории объекта располагались отряды из соседней Польши, что явно добавляет нам серьёзное очко в этом противоборстве.

Тем не менее, этим всё не ограничилось. Казалось бы, что место идёт о произошедшем промахе, однако, здесь находились другие формирования нашего оппонента, а также транспортные средства, что также указывает на успех проведённых нами контрдействий.

Точные данные о достигнутых целях пока что не приводятся, однако, сообщается о том, что впоследствии сюда прибыли кареты скорой медицинской помощи, что свидетельствует о том, что часть «небратьев» и их коллег из соседней страны как минимум «затрёхсотилась».

Какой объект стал целью второй калибровки – вопрос, требует более тщательного изучения, однако, учитывая, что ранее такие объекты уже активно вскрывались нашими наблюдателями, логично предположить, что второй «ФАБ» был не менее эффективным, особенно учитывая возможности этих средств и их мощь.

Тем не менее, специалисты отмечают, что информация об объектах оппонента всегда тщательно проверяется.

Фото: stylishbag.ru

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Автор: vizitka01

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