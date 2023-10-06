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Занятие территорий или разрешение конфликта? Что сегодня выгоднее для России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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05 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Политолог и публицист Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей «Военного дела», прокомментировал вероятность того, что Россию может устроить «корейский сценарий» разделения Украины.

«При определенном варианте Россию может устроить все что угодно. Например, мы точно не готовы вести еще десять лет войну со всей Европой. А это уже вполне реально. И из-за этого для России не в последнюю очередь оперативное решение украинской проблемы важнее занятия территорий», говорит политолог.

При этом он подчеркивает, что даже самый идеальный вариант, который заключатся в занятии всей Украины, не решит проблему противостояния России с Западом.

«Если же на Западной Украине будет образовано какое-то государство, то оно обязательно будет русофобским. Но такой опасности, как государство в восточной или центральной Украине, оно представлять для России уже не будет, так как те же галичане не воспринимают украинцев даже из центральной Украины», объясняет эксперт.

Ростислав Ищенко отмечает, что предсказать все вероятные варианты и сценарии завершения украинского конфликта просто невозможно, однако в любом случае России необходимо отстаивать и продавливать свои интересы.

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

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