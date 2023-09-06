Запретить англоязычные объявления на авиарейсах предложил депутат

Соответствующую инициативу Борис Чернышов уже направил в Минтранс

Аэропорт / Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил Минтрансу РФ запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах.

В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что с учетом нынешней внешнеполитической ситуации и сокращения числа иностранцев в России наличие таких объявлений, особенно на внутренних рейсах, выглядит “непонятно и даже избыточно”.

По словам народного избранника, властям нужно думать об удобстве в первую очередь россиян, о популяризации и сохранении родного языка. А гости из заграницы могут воспользоваться и онлайн-переводчиками.

Ранее сообщили, какие направления – самые дешевые для перелетов в сентябре и октябре.

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