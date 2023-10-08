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Зарплату свыше 100 тысяч рублей получают только 4,2% жителей Алтайского края

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Всего в России зарплату от 100 тысяч рублей получают 4,9 млн человек — 17,4 % от числа всех работников

Фото: unslash.com

Численность работников, получающих за свой труд больше 100 тысяч рублей за месяц в Алтайском крае, не превысила и 15 тысяч человек по итогам среза текущего года. Как сообщает “Банкфакс”, к таким выводам пришли эксперты компании FinExpertiza по результатам исследования.

Аналитики в своем исследовании отталкивались от данных Росстата о зарплатах сотрудников крупных и средних предприятий. Доход считался до вычета подоходного налога, без учета премий и других поощрений — в итоговую сумму шли только деньги, начисленные за рабочие часы, некоторые доплаты и регулярные премии.

Всего в России зарплату от 100 тысяч рублей получают 4,9 млн человек — 17,4 % от числа всех работников. Это больше, чем в 2021 году на 2 млн человек. При этом платежная способность этой суммы снизилась и сравнима в 83 тысячами рублей в месяц.

Алтайский край и Республика Алтай не вошли ни в конец, ни в начало списка по доле работников с зарплатой свыше 100 тысяч. В Алтайском крае больше такой суммы зарабатывают лишь 4,2% человек, а в Республике Алтай — 6,5%. При этом абсолютное число получателей крупной зарплаты разнится — 14,5 тысяч и 2,3 тысячи человек соответственно.

Наибольшая доля подобных сотрудников находится в сфере добычи полезных ископаемых (45,4%), финансов и страховаия (41,3%), информации и связи (41,1%).

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