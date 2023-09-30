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«Зая, для тебя, смотри». Как геройский поступок превратился в постыдную комедию

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинские бойцы попали в очередную весьма комичную, но вполне закономерную ситуацию, наглядно показывающую «боевую слаженность и взаимодействие в ВСУ». Под Харьковом украинские солдаты обнаружили и сбили из стрелкового оружия беспилотник. Героическая «пэрэмога» над вражеским дроном с помпой фиксировалась на смартфон и сопровождалась радостными комментариями. Пишет Военное Дело.

«Так, сбили беспилотник вражеский. Зая, для тебя, смотри!», восклицает украинский боец, записывая видео с полей сражений.

Впрочем, он тут же вспоминает, что дроны бывают разными, например, дроны-камикадзе, а поэтому предлагает своему напарнику отойти от беспилотника подальше.

«Может отойдем, чтобы он не [взорвался]», продолжает съемку украинский боец.

Фото: Mihir Melwani/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем временем небольшой дрон самолетного типа и красно-белый посадочный парашют спокойно лежат в поле.

Далее украинский «эксперт» по беспилотникам, захлебываясь в радостных эмоциях и ненормативной лексике, делает заключение, что беспилотник точно «российский» и, опасаясь, что дрон может взорваться, предлагает его расстрелять. Следом происходит совершенно неожиданное. К двум сбившим дрон бойцам подбегают другие солдаты ВСУ, которые что-то быстро и невнятно говорят.

«Здорово, пацаны!», радостно приветствует их оператор ролика.

Однако похвастаться победой над дроном у украинца не вышло. В трех словах побратимы из другого подразделения объяснили «герою», что «птичка» принадлежит им.

«А, ваша? Вы, что? Я ж в него стрелял», с удивлением говорит раздосадованный боец.

При этом он видит, как другие ВСУшники без какой-либо опаски бегут к сбитому дрону и начинают его осматривать. Внезапно боец вспоминает, что украинский дрон можно было опознать по цвету купола парашюта.

«А, да, красно-белый парашют. Ага. Все», заключил оператор.

Что сделали с этим бойцом его побратимы — неизвестно. Однако можно смело констатировать, что проблемы со взаимодействием между подразделениями ВСУ только усугубляются.

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