Зеленский уволил министра обороны Резникова. Кто может занять его место?

Президент Украины назвал только одно имя

Алексей Резников / Фото: EPA/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что решил снять Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Рассказываем, что почему уволили главу военного ведомства и кто теперь займет его место.

Правда ли, что Резникова уволили?

Да. Как пишет ТАСС, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

“Я решил произвести замену министра обороны Украины”, – заявил глава государства в видеообращении.

По какой причине Резникова отправили в отставку?

Глава государства не назвал конкретную причину, но отметил, что ведомство “нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом”.

ТАСС при этом пишет, что украинское Минобороны и лично Резников не раз становились объектами критики из-за коррупционных скандалов.

Уже известно, кто станет новым министром обороны Украины?

Да. Как отметил Зеленский, “сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров”.

“Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры”, – подчеркнул Зеленский.

Кто такой Рустем Умеров?

Рустем Умеров / Кадр: YouTube

Рустем Умеров родился в семье депортированных крымских татар в 1982 году в Самарканде. Окончил гимназию в Крыму и получил стипендию по программе FLEX. Получил дипломы бакалавра и магистра по экономике и финансам в Национальной академии управления (Украина). Занимался бизнесом в США и основал крымско-татарские общественные организации, подконтрольных американским фондам.

В 2019-м избран депутатом Верховной рады Украины от партии “Голос”. С 2022-го возглавляет Фонд госимущества Украины. Входил в состав группы от Киева на мирных переговорах с Россией в 2022 году, которые проходили в Белоруссии.

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