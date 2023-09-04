Зеленский уволил министра обороны Резникова. Кто может занять его место?
Президент Украины назвал только одно имя
Алексей Резников / Фото: EPA/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что решил снять Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Рассказываем, что почему уволили главу военного ведомства и кто теперь займет его место.
Правда ли, что Резникова уволили?
Да. Как пишет ТАСС, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.
“Я решил произвести замену министра обороны Украины”, – заявил глава государства в видеообращении.
По какой причине Резникова отправили в отставку?
Глава государства не назвал конкретную причину, но отметил, что ведомство “нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом”.
ТАСС при этом пишет, что украинское Минобороны и лично Резников не раз становились объектами критики из-за коррупционных скандалов.
Уже известно, кто станет новым министром обороны Украины?
Да. Как отметил Зеленский, “сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров”.
“Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры”, – подчеркнул Зеленский.
Кто такой Рустем Умеров?
Рустем Умеров / Кадр: YouTube
Рустем Умеров родился в семье депортированных крымских татар в 1982 году в Самарканде. Окончил гимназию в Крыму и получил стипендию по программе FLEX. Получил дипломы бакалавра и магистра по экономике и финансам в Национальной академии управления (Украина). Занимался бизнесом в США и основал крымско-татарские общественные организации, подконтрольных американским фондам.
В 2019-м избран депутатом Верховной рады Украины от партии “Голос”. С 2022-го возглавляет Фонд госимущества Украины. Входил в состав группы от Киева на мирных переговорах с Россией в 2022 году, которые проходили в Белоруссии.