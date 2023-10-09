Зона конфликта расширяется: жителей севера Израиля призывают эвакуироваться
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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Жителям северных приграничных общин Израиля рекомендуется эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с движением «Хезболла», сообщает Русская Весна со ссылкой на израильские СМИ.
Сегодня утром проживающим на севере страны израильтянам рекомендовали не отходить далеко от убежищ и предупреждали об опасности ракетных атак.
Ранее израильская армия заявляла, что нанесла удары по одному из районов в Ливане.
Фото: Русская Весна
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