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Зона конфликта расширяется: жителей севера Израиля призывают эвакуироваться

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Жителям северных приграничных общин Израиля рекомендуется эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с движением «Хезболла», сообщает Русская Весна со ссылкой на израильские СМИ.

Сегодня утром проживающим на севере страны израильтянам рекомендовали не отходить далеко от убежищ и предупреждали об опасности ракетных атак.

Ранее израильская армия заявляла, что нанесла удары по одному из районов в Ливане.

Фото: Русская Весна

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