Зря смеялись: на Украине поняли, зачем Россия тащила на фронт танковый металлолом

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04 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывший генпрокурор Украины и ветеран боевых действий в составе ВСУ Юрий Луценко заявил, что украинская пропаганда зря высмеивала старые советские танки Т-55/64, которые русские массово тащили на фронт весной. Он заявил, что эти многочисленные машины, к которым есть еще и неограниченное количество снарядов, очень эффективно используются российской армией в обороне. Пишет Военное Дело.

«Под Херсоном каждое село — это окопанные танки, системы блиндажей и окопов, вкопанная арта», говорит о системе российских укреплений Луценко.

Он напомнил, как еще недавно на Украине смеялись над советским «танковым металлоломом», который эшелонами везли на фронт.

«Смеяться можно, но если их вкопаешь, да ещё и поставишь на горку с наклоном градусов в сорок пять, то вместо семи километров они стреляют на двенадцать-пятнадцать», продолжает бывший генпрокурор.

Он отметил, что такой «металлолом» и снаряды к нему у России практически безлимитные.

«Отстрелялся снарядов двадцать, потом закатился в капонир, и ты хрен его оттуда выколупаешь», заявил Луценко, подчеркнув, что практически каждый хутор российская армия превратила в цитадель.

Фото: Минобороны России / t.me/mod_russia

Автор: vizitka01

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