15.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
Что ждет мировую экономику
Бизнес
Почему поднялись цены на бензин
Бизнес
В Алтайском крае отметят День работников пищевой промышленности
Новости Алтай
Сокрушительная сила в центре Европы: Экс-полковник армии США описал неожиданный финал СВО
Новости Алтай
Пришлось извиняться: Конгрессмен поздравил американских моряков открыткой с русским кораблём.
Новости Алтай
Журналистка CNN публично извинилась за новость про «обезглавленных израильских младенцев»

Коллекция категорий

Бизнес186 Новости
Здоровье434 Новости
Новости Алтай1877 Новости
Новости Горняк232 Новости
Образование224 Новости
Общество449 Новости
Объявления80 Новости
Политика387 Новости
Спорт259 Новости
Платим за интересные новости!

Израиль атаковал колонну беженцев в Газе, 70 человек погибли

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Израильская авиация нанесла подлый удар по колонне палестинских беженцев. Ранее власти страны дали жителям сектора Газа сутки для эвакуации на юг. Пишет Царьград.

Удар по мирным людям был нанесён средь бела дня. На кадрах, распространяемых в Сети видно, что на после удара израильской авиации на земле остались лежать изувеченные тела простых палестинцев. На дороге горят покорёженные машины.

По данным различных источников, в результате удара израильской авиации погибли 70 человек. Большинство из них – женщины и дети. Ещё около 200 человек получили ранения.

Отметим, что на юг сектора Газа вынуждено эвакуировались около 800 тысяч палестинцев. При этом ЦАХАЛ заявила о готовности начать наземную часть военной операции против движения ХАМАС.

Напомним, обострения арабо-израильского конфликта началось 7 октября с атаки движения ХАМАС на южные города Израиля. ЦАХАЛ уже неделю бомбит северную часть сектора Газа.

Фото: Ура.ру.

ИСТОЧНИК

новости Алтайский

Добавить комментарий

Похожие новости