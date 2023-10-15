Израиль атаковал колонну беженцев в Газе, 70 человек погибли

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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Израильская авиация нанесла подлый удар по колонне палестинских беженцев. Ранее власти страны дали жителям сектора Газа сутки для эвакуации на юг. Пишет Царьград.

Удар по мирным людям был нанесён средь бела дня. На кадрах, распространяемых в Сети видно, что на после удара израильской авиации на земле остались лежать изувеченные тела простых палестинцев. На дороге горят покорёженные машины.

По данным различных источников, в результате удара израильской авиации погибли 70 человек. Большинство из них – женщины и дети. Ещё около 200 человек получили ранения.

Отметим, что на юг сектора Газа вынуждено эвакуировались около 800 тысяч палестинцев. При этом ЦАХАЛ заявила о готовности начать наземную часть военной операции против движения ХАМАС.

Напомним, обострения арабо-израильского конфликта началось 7 октября с атаки движения ХАМАС на южные города Израиля. ЦАХАЛ уже неделю бомбит северную часть сектора Газа.

Фото: Ура.ру.

Автор: vizitka01

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