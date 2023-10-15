Израиль такого не ожидал. Путин сделал выбор

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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Для понимания позиции России в палестино-израильском конфликте политолог призвал обратить внимание на слова президента России Владимира Путина. Пишет Царьград.

Политолог Константин Двинский разместил в своём пост, посвящённый новому витку палестино-израильского противостояния. Эксперт считает, что именно выступление президента России Владимира Путина разъясняет всю сложность ситуации и позицию нашей страны.

Глава государства, конечно же, назвал недопустимой атаку на гражданское население Израиля. Однако он также обратил внимание на полную картину конфликта – его истоки и факторы, которые вели к росту напряжённости в регионе.

По словам президента, конфликт может быть разрешён только дипломатическим путём, и основой процесса должна стать формула ООН о двух государствах, то есть создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующей с Израилем в мире.

Как объясняет Двинский, позиция Россия заключается в том числе в осуждении потенциальной наземной операции в секторе Газа и неизбирательных бомбардировок жилых массивов.

“Нам важно поддержать свой авторитет в регионе. Ближний Восток, Арабский мир и мусульманский мир в целом – наши потенциальные союзники”, – пишет политолог.

ФОТО: ABED RAHIM KHATIB/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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