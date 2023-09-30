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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Израиль толкают на войну против России. Джо Байден и Владимир Зеленский плотно взялись за Биньямина Нетаньяху, который пока держит суверенитет, балансируя между Москвой и Западом. Пишет Царьград.

В Нью-Йорке, где проходила Генассамблея ООН, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Очевидно, что Киев надеется переманить Тель-Авив на свою сторону. Между тем в израильском истеблишменте есть ярые проукраинские политики, в их числе, например, министр иностранных дел страны Эли Коэн.

При этом сам Нетаньяху всегда пытался балансировать между Западом и Россией. И даже после переговоров с Зеленским для прессы было сделано заявление, что Тель-Авив намерен оказывать Украине только гуманитарную поддержку.

При этом в самом правительстве Нетаньяху, в Кнессете и, конечно, в оппозиции действительно есть люди, которые считают, что надо попрать интересы еврейского народа ради того, чтобы насолить Москве.

Ранее Нетаньяху подчёркивал, что поставки оружия Киеву стали бы прямой угрозой для самого Израиля. Он пояснил, что западные противотанковые системы, которые были переданы Украине США и Европой, оказываются у проиранских формирований на Ближнем Востоке. Сегодня Тель-Авив находится между двух огней. Он не хочет портить отношения с Россией, поскольку через Москву можно решать многие проблемы, связанные с Тегераном.

Фото: HAIM TZACH/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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