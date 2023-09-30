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«Из страха перед Россией». На что решилась Германия

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Обозреватели немецкого журнала Focus, ссылаясь на собственный источник информации, сообщили о планах ФРГ закупить у Израиля противоракетный комплекс Arrow-3, состоящий в израильской противоракетной системе обороны. По словам журналистов, на такой шаг Берлин сподвиг страх перед возможной угрозой со стороны России. Пишет Военное Дело.

«Покупка системы противоракетной обороны — ответ на украинский конфликт. При помощи Arrow-3 Германия хочет защитить себя, а также союзников по НАТО от возможных атак ракетами средней дальности», говорится в статье издания Focus.

При этом обозреватели отметили, что в случае заключения контракта с Германией стоимость сделки станет самой крупной в истории торговли Израиля вооружением. Предварительно сумма контракта оценивается в четыре миллиарда евро, а его реализация будет осуществляться в рамках инициативы «Европейский небесный щит», которую Германия запустила в августе 2022 прошлого года.

В настоящее время эта предложенная ФРГ инициатива объединяет уже 19 стран, включая 15 государств-членов НАТО. В июле 2023 года список участников пополнили Швейцария и Австрия.

Фото: A. Krivonosov

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