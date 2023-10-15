Индексация за 8 лет: пенсионерам сообщили об очень важном решении

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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В ближайшее время работающие пенсионеры могут значительно улучшить свой уровень жизни, благодаря новому законопроекту, вносящему изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях». Этот документ уже опубликован на сайте Госдумы. Пишет «СпортКП».

Согласно предложенным изменениям, планируется восстановить индексацию фиксированных выплат к страховым пенсиям и корректировать их в зависимости от изменения стоимости пенсионного коэффициента для работающих инвалидов.

Этот законопроект предполагает введение обновленных выплат с 1 января 2024 года, при условии учета индексации за период с 2016 по 2023 годы.

Авторы законопроекта утверждают, что отсутствие индексации для работающих инвалидов в настоящее время уменьшает их мотивацию к трудовой деятельности, что в конечном итоге приводит к тому, что пенсии работающих инвалидов на 25% ниже, чем у безработных. Новые изменения направлены на исправление этой ситуации и улучшение финансового положения пенсионеров, продолжающих работать.

Фото: 9111.ru

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Автор: vizitka01

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