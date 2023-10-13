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Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Одно из подразделений иностранных наёмников, выступающих на стороне ВСУ, сбежало из Харькова. Забрали с собой вещи и оборудование. Пишет Царьград.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что иностранные наёмники покидают Украину. В частности, из Харькова уехало одно из подразделений, в составе которого были иностранные боевики.

Боевики полностью покинули своё месторасположение, забрав вещевое и прочее имущество, – сказал Марочко в комментарии РИА Новости.

Фото: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS

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