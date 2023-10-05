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Иностранные фильмы продолжают лидировать в российском прокате

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Уход студий не помешал контенту привлекать зрителя в залы

Фото: pxhere.com

Зарубежные фильмы в России остаются популярными, несмотря на официальный уход иностранных студий и наращивание объемов производства отечественного кино. Об этом сообщает РБК.

Среди лидеров списка по популярности есть и российские картины. Например, первое место по сборам собирает “Чебурашка”, а второе – “Вызов”.

Но уже на четвертом месте, например, расположился недавний релиз четвертой части серии о наемном убийце Джоне Уике. 

Также в топ-10 вошел мультфильм “Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы”.

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