Исполнение желаний: “Арена” дарит 30 тысяч рублей и 500 сертификатов на развлечения

В честь своего дня рождения ТРЦ проводит массовый розыгрыш и ежегодный “Большой выходной”

Фото: ТРЦ “Арена”

В этом году ТРЦ “Арена” исполняется девять лет. И этот знаменательный праздник торгово-развлекательный центр хочет разделить со своими покупателями. В благодарность за доверие “Арена” дарит 30 тысяч рублей на исполнение заветного желания. Уже загадали? Осталось только попытать удачу в розыгрыше.

Как стать участником розыгрыша?

Получить этот приз, а также крутые подарки от партнеров, среди которых: “Л’этуаль”, “Мята”, Humidor-club* и другие может любой покупатель ТРЦ, которому есть 18 лет и который выполнил следующие условия:

Совершил покупку в любом отделе ТРЦ “Арена” на сумму от 1000 рублей в период с 18.09 по 27.10.2023. Написал на чеке свои ФИО, номер телефона. Опустил чек в специальный ящик, установленный на первом этаже ТРЦ “Арена” (напротив фонтана). Присутствует на самом мероприятии 28 октября 2023 года.

Получить приятный презент можно будет не только в рамках розыгрыша. Но и, например, участвуя в “Большом выходном”.

Как принять участие в “Большом выходном”?

Для этого в период с 21.10 по 28.10.23 совершайте покупки на сумму от 500 рублей. Обменивайте чек на стойке у промоутера возле фонтана на сертификат (а их будет более 500 штук) в любую зону развлечений. И приходите 28 октября, чтобы весело отпраздновать день рождения ТРЦ “Арена”.

А еще часть сертификатов на покупки в отделах-партнерах команда ТРЦ разыграет на самом мероприятии.

Подробности о дне рождении ищите в соцсетях торгово-развлекательного центра.

Фото: ТРЦ "Арена"

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в группе “ВКонтакте” ТРЦ “Арена”. Положение о проведении розыгрыша смотрите здесь. Срок проведения розыгрыша – с 18.09.2023 по 27.10.2023, определение победителей – 28.10.2023.

*Humidor-club (“Хумидор-клаб”).

Возрастное ограничение 18+

ООО “Феникс”

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