И холодная, и горячая. У кого отключат воду 30 сентября в Барнауле и почему?

Без водоснабжения останутся 216 тысяч человек – некоторым из них организуют подвоз воды

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В Барнауле 30 сентября, у части жителей отключат водоснабжение. Как сообщает пресс-служба городской администрации, без ресурса останутся более 200 тысяч человек. Кто попадет под ограничения и будет ли организован подвоз воды – в материале amic.ru.

1

Итак, какие районы останутся без воды?

Речь идет о Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах. В зону отключения попадают 987 многоквартирных жилых домов, 4 440 частных домов, в которых проживают 216 тысяч человек. Без ресурса останутся также 70 детских садов, 41 школа и 23 медицинских учреждения.

Если конкретнее, воду отключат в границах следующих улиц: Солнечная Поляна – Горская – Квартал 953а – проспект Космонавтов – проезд 9-й Заводской – проспект Калинина – улица Чеглецова – проспект Ленина – улица Северо-Западная – улица Горно-Алтайская – улица 5-я Западная – улица 1-я Речная – улица 3-я Речная – улица Чеглецова – бульвар Медиков – улица Юрина – Ясная – улица Покровская – улица 42-й Краснознаменной Бригады – улица 2-я Северо-Западная – проезд Горьковский – проезд Иртышский – проезд Волгоградский – улица Советской Армии – улица Малахова – улица Антона Петрова – улица Новгородская – улица Энтузиастов – улица Эмилии Алексеевой – Шукшина – Чудненко – Читинский – Чеглецова – Панфиловцев – Хлеборобная – Томского Мушкетерского Полка – Халманова – Урожайная – улица Попова – Тимуровская – Солнцева – улица Сергея Семенова – улица Солнечная Поляна – улица Геодезическая – Павловский тракт – улица Лиственничная – улица Облепиховая – улица Просторная – улица Геодезическая – улица Солнечная Поляна – Совхозная – Сапфирная.

Полный список адресов, попадающих под ограничения, можно посмотреть по ссылке.

2

А почему вообще ее отключат?

Как сообщил во время оперативного совещания замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, в мэрию поступило обращение Барнаульского водоканала о необходимости проведения плановых ремонтных работ по замене трех запорно-регулирующих арматур диаметром 600 мм в Индустриальном районе.

В совещании участвовали руководители “Росводоканал Барнаул”, Барнаульской теплосетевой компании, профильных комитетов администрации города, управления по делам ГОЧС города и администраций Индустриального, Ленинского и Октябрьского районов.

“Проведение таких работ предполагает большую зону отключения абонентов. Учитывая, что под отключение попадают в том числе социальные объекты, Барнаульский водоканал и администрация города согласовали проведение ремонта в ночной период и в выходной день, чтобы работы не повлияли на учебный процесс в школах и детских садах и работу других организаций”, – объяснил Сергей Татьянин.

Ремонтные работы пройдут с 22:00 30 сентября до 14: 00 1 октября.

3

А без отключения воды нельзя было обойтись? Выходной же!

Нет. По словам генерального директора Барнаульского водоканала Андрея Полюго, выполнение всех этих мероприятий обеспечит надежное водоснабжение барнаульцев зимой. А замена запорных арматур позволит при возникновении аварийных ситуаций, проведении плановых ремонтных работ на водопроводных сетях значительно уменьшить зону отключения и количество абонентов, у которых не будет ресурса. “Росводоканал Барнаул” приносит барнаульцам извинения за вынужденные неудобства.

К работе планируют привлечь четыре бригады сотрудников и девять единиц техники. Сергей Татьянин поручил администрациям районов контролировать соблюдение графика проведения работ Барнаульским водоканалом и координировать деятельность ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

“В воскресенье, по мере завершения работ, нам нужно организовать совместную работу по запуску воды в жилых домах и социальных объектах. Синхронизировать эти работы – задача администрации города и администраций Ленинский, Октябрьского и Индустриального районов”, – сказал Сергей Татьянин.

4

Будет ли организован подвоз воды?

Конечно. Правда, проводить его будут по заявкам. В первую очередь водой обеспечат медицинские учреждения, попадающие в зону отключения.

Остальным горожанам следует заблаговременно сделать запас воды.

5

Куда звонить, чтобы мне привезли воду?

Диспетчерская Барнаульского водоканала – 500-101; Индустриальный район – 47-51-83; Ленинский район – 54-44-49; Октябрьский район – 24-74-98; Единая дежурно-диспетчерская служба Барнаула – 29-91-88.

По этим номерам можно получить ответ на все вопросы, связанные с проведением работ.

6

И когда вернут водоснабжение?

Завершить замену запорных арматур, осуществить заполнение системы и возобновить водоснабжение планируют к 14 часам 1 октября. Однако в Барнаульском водоканале заверили, что специалисты предприятия приложат максимум усилий для скорейшего завершения работ и возобновления водоснабжения.

7

А отопление-то не отключат?

Как сообщил директор “Барнаульская генерация” – “Барнаульская теплосетевая компания” Александр Гросс, ремонтные работы на сетях водоснабжения не повлияют на подачу теплоснабжения в дома барнаульцев. Напомним, что отопительный сезон в столице Алтайского края стартовал 21 сентября. По данным на вечер 26 сентября, к теплу подключили уже 1719 жилых домов краевой столицы. Также батареи уже горячие в 100% детсадов, 99% школ, 79,2% учреждений здравоохранения и 82,9% учреждений допобразования. 25-го числа начался массовый запуск теплоснабжения в жилом фонде – полное подключение займет около недели.

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