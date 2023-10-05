Кадыров заступился за Симоньян после ее слов о термоядерном взрыве над Сибирью

Глава Чечни предложил не обсуждать высказывания главреда RT, а “внести свой ощутимый, а не разглагольствующий вклад в борьбу против НАТО и неонацизма”

Фото: t.me/margaritasimonyan

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за главного редактора RT Маргариту Симоньян, после ее слов о термоядерном взрыве над Сибирью. Об этом сообщает телеграм-канал “Осторожно, новости!”.

Кадров заявил, что Симоньян является настоящим патриотом, отстаивающим интересы России на разных площадках. Он предложил не “хайповать” на ее заявлениях, а “внести свой ощутимый, а не разглагольствующий вклад в борьбу против НАТО и неонацизма”.

По мнению Кадырова, своими словами Симоньян хотела сказать, что даже при подобном развитии событий с Россией ничего не будет.

Ранее главред RT предложила совершить над Сибирью термоядерный взрыв и добавила, что серьезных последствий, кроме выхода из строя электроники, не будет.

Эксперт прокомментировал ее слова и рассказал о реальных последствиях такого поступка, а психолог пояснил, почему люди так остро отреагировали на слова Симоньян.

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