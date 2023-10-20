Казахстан ограничил экспорт в Россию 106 видов товаров из-за санкций Запада
В списке оказалась продукция “военного назначения”
Фото: unsplash.com
Казахстан перестал поставлять России 106 наименований товаров в связи с западными санкциями против РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев.
В списке оказались товары “военного назначения”, отметил чиновник: дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.
Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Германию заявил, что Астана будет следовать санкционному режима Запада против Москвы.
горняк
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