Какие болезни выявляют у жителей Алтайского края при диспансеризации? Инфографика

Многие заболевания обнаруживают на ранней стадии, когда их еще можно довольно легко вылечить

Иллюстрации: amic.ru

Почти 750 тысяч жителей Алтайского края должны пройти диспансеризацию в 2023 году. Такие планы поставили в региональном Минздраве, который организует обследования в рамках нацпроекта “Здравоохранение”. По итогам восьми месяцев врачи осмотрели уже больше половины от запланированного количества, сообщили в ведомстве.

Как ранее рассказывала amic.ru главврач Краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина, в ходе диспансеризации недуги выявляют даже у тех, кто ни на что не жалуется. И это хорошо: болезнь можно вылечить, пока она еще не дала о себе знать.

О том, какие заболевания чаще всего выявляют в Алтайском крае, смотрите в карточках amic.ru.

Планы по диспансеризации

Если быть точным, план по диспансеризации на 2023 год в Алтайском крае составляет 745 754 человека. Напомним, на такие бесплатные медобследования ежегодно приглашают всех граждан старше 40 лет. Тех, кто моложе, тоже обследуют бесплатно, но уже раз в три года или в рамках профилактических осмотров. По ним в крае тоже есть план – 157 631 человек в 2023-м.

По итогам первых шести месяцев диспансеризацию прошли 342 098 жителей края – это 45,9% от плана. Впрочем, за июль и август количество прошедших диспансеризацию выросло больше чем на 100 тысяч человек и уже достигло 442 602, сообщили в региональном Минздраве. В ведомстве рассчитывают, что к концу года план будет выполнен целиком.

Профосмотры за первое полугодие прошло чуть меньше 70 тысяч жителей – это 44,3% от плана.

Сколько на Алтае здоровых людей?

После всех обследований каждому, кто прошел диспансеризацию, присваивают ту или иную группу здоровья. В какую категорию вы попадете, зависит от выявленных у вас заболеваний.

Так, 47 904 гражданам (12%), прошедшим диспансеризацию в первой половине 2023-го, присвоили группу “1”. К этой категории относят людей, у которых не только нет никаких хронических неинфекционных заболеваний, но также и отсутствуют факторы риска развития этих недугов. Диспансерное наблюдение таким людям не требуется.

Еще 82 343 человека (20%) получили группу “2”. У этих пациентов нет хронических заболеваний, но есть серьезные факторы риска. В эту же группу входят те, у кого есть серьезная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Факторы риска могут быть самыми разными – курение, злоупотребление алкоголем, ожирение, повышенный холестерин, сидячий образ жизни и т.д. Те, кто входит во вторую группу и имеет высокий риск развития сердечных болезней, подлежит дальнейшему диспансерному наблюдению.

В группу “3А” медики записали 259 641 человека (63%). К ней относят граждан, у которых уже есть хронические заболевания. Таким пациентам требуется не только диспансерное наблюдение, но и оказание специализированной медпомощи.

22 114 жителей Алтайского края (5%) получили категорию “3Б”. Это люди, у которых нет хронических неинфекционных заболеваний, но которым по самым разным причинам все равно требуются и наблюдение, и диспансерная медпомощь.

За первые шесть месяцев 2023 года 101 512 гражданам, прошедшим первый этап диспансеризации, назначили второй. Это значит, что у пациента выявили заболевания или их признаки, которые требуют более глубоких исследований. Кстати, почти 95% этих людей послушались совета врачей и пришли на второй этап диспансеризации.

Какие заболевания чаще всего выявляют врачи?

Самые распространенные заболевания, которые выявляют в ходе диспансеризации, год от года практически не меняются. Так, в среднем у 32 человек из 1000 (всего 13 765 впервые выявленных случаев) медики обнаруживают болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

17,3 случая из 1000 (7 111 человек) приходится на болезни системы кровообращения. 4 случая из тысячи – болезни органов пищеварения (1 632 человека).

На четвертом месте по распространенности болезни мочеполовой системы – в среднем 3,2 случая из тысячи (всего 1 325 человек).

Другое серьезное заболевание – сахарный диабет – выявили у 1229 жителей края. Это в среднем 3 случая на тысячу обследований.

Злокачественные образования

Из всех заболеваний, которые выявили при диспансеризации за первое полугодие 2023-го, на онкологические приходится 1,3%. Медики диагностировали 360 случаев злокачественных образований. При этом 322 из них – это ранние стадии, при которых заболевание успешно поддается лечению.

Наиболее распространенными по выявляемости в Алтайском крае стали рак кожи, рак трахеи, бронхов и легкого, рак молочной железы, рак предстательной железы, рак желудка и рак ободочной кишки.

Факторы риска

Чаще всего у тех, кто пришел на диспансеризацию, врачи фиксировали нерациональное питание (более 200 тысяч человек) и избыточную массу тела (более 175 тысяч человек). Впрочем, выявлено также очень много случаев малоподвижного образа жизни, курения, повышенного холестерина и сахара.

В итоге почти у 100 тысяч жителей региона медики выявили высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск. Этим людям не только нужно наблюдаться у врачей, но и кардинальным образом изменить свою жизнь, чтобы она продлилась как можно дольше.

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