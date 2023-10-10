Какие проекты алтайских студентов получат от государства миллион на стартап

В бизнесе сохраняется тренд на экологичность

Миллион на стартап: такую сумму выиграли пятеро молодых алтайских предпринимателей на развитие своих бизнес-проектов. Трое из них – студенты Алтайского государственного университета. Все они стали победителями конкурса “Студенческий стартап” федерального проекта “Платформа университетского технологического предпринимательства”. Директор Центра развития технологического предпринимательства Ольга Высоцкая рассказала радио Business FM Барнаул, как в вузе из молодых людей “растят” бизнесменов.

Что за конкурс “Студенческий стартап”?

“Конкурс направлен на поддержку ребят, команд, которые разрабатывают технологический стартап и готовы уже вести бизнес, привязанный к реальному рынку проект. Предполагается открытие юридического лица. Мы проводим постоянно встречи, в разных форматах в онлайне, в офлайне, стартап-сессии, стратегические сессии для ребят, разрабатывающих проекты, в ходе которых очень полезную связь обратную они получают от экспертного сообщества. И таким образом получают возможность именно сформировать проект, который будет востребован на рынке”, – говорит Ольга Высоцкая.

Какие проекты представили алтайские студенты?

Барнаулец Иван Лопатин сконструировал универсальный измельчитель – смеситель кормов для животных. Никита Раззамазов предложил разработку машины с автоматической системой управления для обработки почвы. Это аграрные проекты, ведь Алтайский край по праву считается житницей Сибири. Да и, по оценкам Ольги Высоцкой, в бизнесе сохраняется тренд на экологичность. И барнаульские стартапы его поддерживают. К примеру, Евгений Саврасов создал биологический инсектицид на основе энтомопатогенных грибов, или по-другому – экологически безопасное средство от вредителей. Анастасия Соколовская изготовила особую повязку Пельтье, которая поможет людям без лекарств избавиться от головной или мышечной боли.

Экоориентирован и проект Екатерины Ворошилиной. Мама троих детей и студентка магистратуры АлтГУ создает российский бренд по пошиву домашнего и столового текстиля из органической ткани. По ее словам, одеваясь и используя натуральное, люди могут меньше страдать от аллергии и астмы. Так что тренд на органику, считает стартапер, не просто дань моде, а жизненная необходимость, которую можно и нужно развивать.

“Мне однажды достались от бабушки – вот раньше в советское время покупали – ткани рулонами. Там и лен, и хлопок. Я взяла эти рулоны, вдохновилась, начала шить. У меня достаточно большой ассортимент. Это и домашний текстиль, домашняя одежда для женщин, столовый текстиль, декоративные подушки – то есть то, что создает уют, тепло, то, что у нас вокруг ежедневно окружает”, – рассказывает Екатерина Ворошилина.По ее словам, сейчас в России очень мало производителей именно органических тканей. Но они стали появляться.

“На данный момент я разработала лекала для женского костюма. Создала логотип. Создала уже ООО, на стадии открытия. Швейный цех у меня уже найден. На первых этапах это будет на аутсорсинге. Как только у меня появится ассортимент, я уже буду закупать оборудование и принимать на работу именно швей. Я подписывала договор, там прописан бизнес-план – в какие сроки что вы сделаете. Первый транш выдается 200 000. Как только вы за него отчитались, вам выдается оставшаяся сумма – 800 000. У вас есть 12 месяцев для того, чтобы вы могли отчитаться. И постепенно можно реализовать вот эту сумму”, – объясняет, на что потратит грант, Екатерина.

До победы в конкурсе Ворошилина продавала текстильную продукцию среди знакомых и друзей, а теперь предприниматель планирует отладить систему онлайн-продаж и выходить на маркетплейсы.

Всего же финансы на реализацию бизнес-планов получили полторы тысячи человек по всей стране.

Состоявшийся конкурс бизнес-проектов – не последний. Следующий пройдет уже в 2024 году. Вновь будут принимать разработки в самых разных областях – от цифровых систем и медицины до архитектуры и дизайна. Так что молодые предприниматели вновь смогут получить финансовую поддержку на воплощение в жизнь своих идей.

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