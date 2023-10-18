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Какого числа День народного единства в 2023 году и как мы отдыхаем на этот праздник?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Это последняя торжественная дата в году, по случаю которой объявляют дополнительный выходной

Фото: amic.ru

Осенью в России отмечают большой государственный праздник – День народного единства. В производственном календаре он появился совсем недавно, но вполне прижился. Тем более что по случаю этого торжества объявляют дополнительный выходной.

Рассказываем, когда День народного единства в 2023 году и как мы будем отдыхать.

1

Когда День народного единства в 2023 году?

4 ноября. Это не переходящий праздник, поэтому его дата не меняется год от года. Кстати, в 2023 году День народного единства выпадает на субботу. 2

Что это за праздник?

Авторы законопроекта описывали главную тему торжества таким образом: “Сплоченность всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе”.Как следует из названия праздника, он посвящен единству многонационального народа России. Датой выбрали 4 ноября, поскольку в 1612 году в этот день произошло важное событие. Народное ополчение, ведомое Мининым и Пожарским, выгнало из Москвы польских захватчиков. В ополчении, чья численность превышала 10 тысяч человек, были люди самых разных сословий. Но они смогли объединиться ради победы над врагом. После изгнания интервентов в России закончилась Смута и был избран новый царь – Михаил Федорович Романов. 3

Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня народного единства?

В связи с праздником россияне получат один дополнительный выходной. Но производственный календарь составили так, что в ноябре 2023 года мы будем отдыхать три дня. Поскольку 4 ноября выпадает на субботу (это и так выходной), праздничный выходной перенесли на понедельник. 4

В какие дни мы будем отдыхать на День народного единства?

Выходными будут 4 (суббота), 5 (воскресенье) и 6 (понедельник) ноября. Во вторник, 7 ноября, нужно будет выходить на работу. 5

Будет ли 3 ноября сокращенным рабочим днем?

Да. Согласно Трудовому кодексу, предпраздничный день объявляют сокращенным. С работы можно уйти на час пораньше. Впрочем, далеко не во всех организациях придерживаются таких порядков. Поэтому лучше проконсультироваться с начальством, перед тем как покидать рабочее место.

новости горняк

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