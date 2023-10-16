16.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Майкл Кейн объявил о завершении карьеры в 90 лет
Общество
Делегация Госдумы прибыла с визитом во Вьетнам
Общество
Путин и Си Цзиньпин уделят особое внимание обстановке в мире, заявил Песков
Политика
Моди был бы рад видеть Путина в Индии, сообщила Матвиенко
Новости Алтай
Мост в Тогульском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры
Политика
Российский посол назвал эффективный механизм корейского урегулирования

Коллекция категорий

Бизнес189 Новости
Здоровье441 Новости
Новости Алтай1943 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование228 Новости
Общество457 Новости
Объявления80 Новости
Политика401 Новости
Спорт261 Новости
Платим за интересные новости!

Как житель Рубцовска за 35 лет помог отремонтировать сотни километров дорог на Алтае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

История Игоря Линцова, который строил трассу Алтай — Кузбасс и избавлял Рубцовск от ям на дорогах

Фото: amic.ru

Алтайский край с большим отрывом занимает первое место в России по протяженности дорожной сети – около 54,3 тыс. километров. Ремонтировать, строить и обслуживать магистрали, мосты или транспортные развязки – огромный труд, которым в регионе занимаются тысячи человек. Работать им порой приходится в непростых условиях, в том числе при тридцатиградусной жаре. По случаю Дня дорожника в России amic.ru поговорил с одним из самых известных специалистов Рубцовска – Игорем Линцовым, который за 35 лет помог отремонтировать и построить сотни километров алтайских магистралей.

“В 90-е выживали, а не ремонтировали”

Игорь Линцов пришел работать в дорожное управление Рубцовска в 1987 году после армии. До этого он окончил техникум, где получил образование механика. Первые годы работал водителем и перевозил инертные материалы: щебень, песок и асфальт. В 1994 году решил попробовать себя в роли дорожного мастера. При этом тогда эта отрасль была в упадке и практически не финансировалась. В Рубцовске в начале 90-х, вспоминает Линцов, заделывали только ямы на дороге и ни о каком строительстве и реконструкции речи не шло. Дорожникам, как и представителям многих других профессий, приходилось сводить концы с концами. Зарплату не платили месяцами.

Фото: Игорь Линцов с коллективом

“В 90-е выживали, а не ремонтировали. У меня было двое маленьких детей, нужно было кормить семью. Были мутные времена, и приходилось крутиться. Зарплату не платили месяцами. Часто выдавали на руки лишь часть зарплаты, чтобы можно было оплатить хотя бы коммунальные услуги. Остальную же нам выдавали продуктами. Руководство ДРСУ удалось договориться с разными организациями города, чтобы на условиях бартера они предоставляли нам свои товары”, – вспоминает Игорь Линцов.

Три года в командировках

Ситуация стала меняться к лучшему в 1997 году, когда Алтайский край из федерального бюджета стал получать большие деньги на ремонт дорог. В это же время началось масштабное строительство трассы из Барнаула до Кемерово. Игоря Линцова, как еще сотни дорожников со всего Алтайского края, привлекли для реализации проекта. В командировке Линцов проводил по несколько месяцев в году. И так на протяжении трех лет, пока не достроили транспортный коридор из Алтая в Кузбасс.

Фото: Игорь Линцов

“Труд дорожного работника очень тяжелый. Когда изо дня в день работаешь на палящем солнце в плюс 30 градусов. Все время на открытом воздухе, негде спрятаться от жары. Строить дороги физически очень сложно. Несмотря на сложную работу, зарплата дорожников в Рубцовске едва ли не самая высокая в городе: около 70-80 тысяч рублей в месяц”, – поясняет дорожник.

Новые технологии

В 1999 году Игорь Линцов вновь решил попробовать что-то новое и перешел на асфальтобетонный завод, где сейчас и работает в качестве руководителя. В подчинении у него около 30 человек. На заводе изготавливают асфальт, щебень, песок для ремонта дорог всего юго-запада Алтайского края: не только Рубцовска, но еще девяти районов региона.

По словам Игоря Линцова, дорожные технологии кардинально изменились за 30 лет. В 90-е ремонтировали чем попало – в основном гудроном. Качество асфальта было таким плохим, что после укладки еще несколько дней можно было втыкать лопату в дорогу. Из-за этого некоторые участки приходилось ремонтировать едва ли не каждый год.

“У нас в городе с 90-х остались некоторые участки, где полотно очень неровное. Это потому что дороги ремонтировали без техники и практически на глаз. Просто грейдером разравнивали без катка и все – вот тебе ремонт”, – шутит Игорь Линцов.

Сейчас используют не только качественные материалы, но и сложные машины. Например, новые асфальтоукладчики подключены к спутникам, а с помощью компьютера контролируется толщина дорожного пирога. Об этом Линцов не мог мечтать много лет назад, когда по старинке строил дороги, используя только лопату.

Фото: завод, где работает Игорь Линцов

“Это космос по сравнению с тем, что было еще 20-30 лет назад. Теперь по новой дороге можно уснуть за рулем, настолько они стали ровными. Сегодня технология позволяет ремонтировать дороги даже во время снегопада и дождя, чего еще 30 лет назад и представить было нельзя”, – отмечает дорожник.

Кстати, свой профессиональный праздник Игорь Линцов всегда встречает на работе. В середине октября завершается дорожный сезон и необходимо сдать все объекты в срок. В общей сложности за 35 лет карьеры Линцов помог отремонтировать сотни километров дорог по всему Алтайскому краю. А сколько именно – он даже и представить не может.

“Очень-очень много, я даже и не считал никогда, сколько именно”, – говорит Линцов.

Горняк22

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости