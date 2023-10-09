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Как изменились цены на продукты в Алтайском крае с начала 2023 года? Инфографика

редактор ГОРНЯК2201 минуты

“Лидером” подорожания стала вовсе не курица, а в списке подешевевших товаров – сразу два молочных продукта

Инфографика: amic.ru

Летом 2023 года одной из главных тем в России вновь стали цены на продукты. В первую очередь, говорили о стоимости мяса. Сначала резко подорожала курица, а вслед за ней – свинина. Ну а к концу лета производители самой разной продукции объявили о повышении цен в сентябре 2023-го.

Amic.ru подсчитал, на сколько подорожали продукты в Алтайском крае с начала года. За основу мы взяли актуальную сводку Алтайкрайстата и сравнили с самым первым анализом цен в 2023-м. Выяснилось, что сильнее всего подорожала совсем не курица.

Как изменились цены на продукты в Алтайском крае за девять месяцев, смотрите в нашей инфографике.

* Алтайкрайстат в своих сводках публикует среднюю стоимость продуктов по региону. Само собой, в отдельных магазинах те же товары могут стоить значительно дороже.

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