Юлия Сталева обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае

Юлия Сталева / Фото: телеграм-канал “Гордон и сыновья”

Лишившаяся ноги москвичка Юлия Сталева борется за своих сыновей, которых отец мальчиков Артур Шрейдер вывез в Барнаул в марте 2023 года. Мать утверждает, что мужчина был против рождения детей и не участвовал финансово в их воспитании. Однако после того как Шрейдер забрал мальчиков и узнал, что женщина стала инвалидом, он подал в суд, требуя с нее выплаты алиментов. 29 сентября Юлия приезжала в Барнаул, чтобы забрать сыновей, но безрезультатно. После этого Сталева встретилась с уполномоченной по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой, обратилась в Ассоциацию медиаторов Алтайского края и заявила, что готова принять участие в программе “Человек и закон”. Об этом она рассказала amic.ru.

Что произошло?

Юлия Сталева и Артур Шрейдер вот уже полгода делят двоих маленьких сыновей. Женаты не были, и, как утверждает Юлия, мужчина был против рождения детей, воспитывать их не хотел и даже уговаривал Сталеву сделать аборт. Однако женщина решила родить “для себя”. Поэтому, как она объясняет, после рождения сыновья были записаны на фамилию матери и жили вместе с ней.

Во время беременности отец вообще отстранился от Юлии, однако потом приехал в роддом и стал посещать детей два-три раза в месяц, уделяя им примерно по часу, рассказала женщина. При этом, по ее словам, с апреля по ноябрь каждый год он стабильно отсутствовал и появлялся “за две недели до дня рождения мальчиков”, пояснила она.

В сентябре 2021 года Шрейдер потребовал через суд признать его отцовство и получил положительное решение. После этого мужчина иногда приезжал повидаться с мальчиками, а с середины января 2023 года начал забирать их на “ночевки”, отметила Юлия. То есть мужчина брал сыновей вечером, а отдавал к обеду следующего дня. Причем отдавала их либо старшая дочь Юлии, либо ее мама. Сама же она не хотела пересекаться с Артуром Шрейдером.

Финансово, как утверждает Юлия, отец практически не участвовал в жизни детей и решений по поводу их воспитания он не принимал.

“Он приезжал пару раз в месяц на два часа, финансово не помогал вообще, даже пяти тысяч не присылал. Получалось, что в марте-апреле человек пропадал и появлялся за неделю до дня рождения детей, а это 14 ноября. Говорил, что хочет увидеть мальчиков, я давала шанс, предлагала: “Давай будешь принимать участие в воспитании детей”. Он соглашался, но ничего не делал. Дети толком даже не знали, как его зовут. Потом он начал увеличивать время общения с ними и стал брать сыновей на сутки. То есть вечером брал и в обед привозил”, – рассказывает Юлия Сталева.

Женщина говорит, что иногда она просила мужчину купить детям какие-то недорогие вещи, и тот порой соглашался. Но на этом его участие в жизни мальчиков ограничивалось.

В марте 2023 года Артур попросил взять мальчиков на неделю, рассказывает Юлия. 11-го числа она передала сыновей отцу, а 13-го узнала, что они находятся в Барнауле. Новость Юлию шокировала. До этого, еще в феврале, мужчина говорил о намерении свозить малышей в Барнаул, чтобы показать своим родителям. Однако тогда мать мальчиков сочла, что они еще слишком маленькие для полетов, и разрешила это сделать только на летних каникулах. То есть, со слов Юлии, согласия на поездку в феврале или в марте в Барнаул она не давала.

Сразу же выехать за мальчиками она не смогла, так как восстанавливалась после травмы: в июле 2022 года на женщину упало дерево. Сталева лишилась части одной ноги, травмировала другую и оказалась прикованной к инвалидному креслу. Процесс реабилитации длится до сих пор.

“В июле 2022 года я со своими близкими друзьями встретилась в парке “Сад Эрмитаж”, мы сидели в кафе. Мы были на летней веранде, и от порыва ветра на меня обвалилось старое дерево, которое росло под наклоном. Следствие показывает, что дерево не было вовремя спилено”, – рассказала Юлия.

Юлия говорит, что уже вскоре ей поставят протез и она сможет снова сама ходить. Поэтому, как она отмечает, инвалидность не помешает ей вести полноценную жизнь.

Юлия Сталева/ Фото из соцсетей Юлии Сталевой

Как общались отец и мать детей?

С марта по сентябрь женщина пыталась решить вопрос по возвращению детей дистанционно, но безрезультатно. Несколько раз ей удавалось видеть сыновей по видеосвязи, однако часто мужчина якобы отказывал в видеозвонке “по надуманным причинам”, утверждает мать. В последний раз она созванивалась с детьми полтора месяца назад.

“Он то был в деревне, то сломалась камера, то что-то не ловит – какие-то тупые “отмазки”. Начинала уже звонить с телефонов друзей. По мне, это несерьезно, не соответствует образу воспитанного человека. В последний раз, когда говорили по видеосвязи, ребенок заплакал, говорит: “Я хочу к маме”. Я буквально захлебнулась слезами, у меня сперло дыхание, я даже не видела камеру. Мне было больно видеть своего ребенка. Это каким надо быть человеком, чтобы так поступать”, – переживает Юлия.

В переписках же Артур якобы угрожал ей и говорил, что заберет у нее детей. Скриншоты этих переписок у Юлии имеются, причем нотариально заверенные. Всего Юлия приложила к делу около 60 страниц с СМС.

Кроме того, по словам женщины, отец детей выдвинул требования, при соблюдении которых говорил о возможности вернуть детей. Всего их три: сменить фамилии сыновей на отцовскую, оформить детям второе гражданство Германии (у Шрейдера оно тоже двойное) и беспрепятственно общаться с детьми. На второй пункт Юлия не согласилась, потому что боится, что отец просто увезет мальчиков в другую страну и вернуть их оттуда она уже не сможет.

Встреча с мальчиками и новая разлука

Несмотря на проблемы со здоровьем, 29 сентября Юлия смогла приехать в Барнаул. 2 октября она отправилась в детский сад, чтобы забрать сыновей. Но в это же время приехали родители Артура, которые увезли мальчиков.

“Мне передали детей, мы обнялись, расцеловались, они собрались и вышли к машине. Они рыдали, сын говорил, что папа не разрешает ехать к маме. В итоге мы уже подходим к машине, дети были рады, обнимали меня. Они не ожидали меня увидеть, не могли поверить, что мы уезжаем обратно в Москву. Но подъехала мать Артура. Она схватила детей, начала кричать, что я инвалид, жилья нет, денег нет и так далее. Она вся тряслась, позвонила своему мужу, он приехал, закинул мальчиков на переднее сиденье и уехал. Мне не хватило буквально двух минут, чтобы их увезти. Я думаю, что позвонила воспитательница и сообщила, что приехала мать забирать детей”, – вспоминает Сталева.

Как это было, можно посмотреть здесь. А подробнее о ситуации можно прочитать по этой ссылке.

Юлия Сталева/ Фото предоставлено Юлии Сталевой

Инвалидность алиментам не помеха

Юлия рассказывает, что сама она не говорила Шрейдеру о своей инвалидности. Однако дети сказали ему, что мать сломала ногу. Эту информацию Юлия Шрейдеру подтвердила. Но мужчина каким-то образом узнал о травме и заявил, что теперь она якобы не может ни обеспечить, ни воспитать детей, и именно поэтому мальчики должны быть с ним. То есть мужчина посчитал, что из-за инвалидности Юлия ухаживать за детьми не может, хотя женщина доказывала обратное. Интересно, что инвалидность и “необеспеченность” матери не помешала Шрейдеру истребовать через суд с Юлии алименты.

Также в исковом заявлении Шрейдер указал, что Сталева якобы ограничивала его родительские права и специально не стала указывать его отцовство, так как в этом случае “не имела бы возможности получать социальные пособия как единственный родитель” (копия искового заявления есть в распоряжении редакции). Также он заявил, что был вынужден доказывать свое отцовство через суд в апреле 2022 года.

Летом 2023 года Юлия подала иск в Пресненский районный суд Москвы об определении места жительства детей и взыскании алиментов. Но сторона Шрейдера с ним не согласна и настаивает, что мать якобы игнорировала родительские права отца, дедушки и бабушки детей (сама Сталева говорит, что не препятствовала общению детей с отцом и его родней).

В начале марта 2023 года отец увез мальчиков в Барнаул “вследствие препятствий тому со стороны” матери, уверяет сторона защиты мужчины.

Во встречном иске от Шрейдера сказано, что доводы, изложенные в исковом заявлении о том, что Шрейдер вывез детей из Москвы без согласия Сталевой обманным путем, “лишил ее возможности контактировать с детьми, скрывает их местонахождение и ставит предоставление ей возможности общаться с детьми в зависимость от получения ее согласия на оформление детям гражданства Германии не соответствуют действительности, являются голословными, направленными на отведение суда от истины по делу посредством формирования у суда негативной оценки личных данных истца как родителя”.

По изложенному в этом заявлении мнению отца из-за инвалидности матери дети должны быть с ним – по крайней мере, до момента окончания реабилитации и восстановления Юлии “с последующим изменением места жительства детей с учетом актуальных обстоятельств”.

При этом сторона Шрейдера утверждает, что мужчина не только не препятствует общению матери с детьми, но даже предлагал оплатить Юлии проезд и проживание в Барнауле, чтобы она могла общаться с мальчиками.

Юлия же настаивает, что ее финансовое положение гораздо лучше, чем у Шрейдера, ни в каких деньгах она не нуждается и денежный вопрос перед ней не стоит. Вариант, при котором дети будут с отцом, женщину совсем не устраивает и она продолжает бороться за детей. 13 ноября состоится очередное заседание суда.

Женщина уверена, что сейчас защита Шрейдера пытается затянуть процесс. Так, отец детей пытался перенести процесс в Барнаул, однако в этом ему отказали, сообщила Юлия.

Пока же женщина написала заявление в МВД о запрете вывоза мальчиков за пределы РФ.

А еще перед тем как покинуть Барнаул, она написала жалобы в прокуратуру и Следком Алтайского края.

Судебный приказ по взысканию алиментов с Юлии Сталевой/ Фото: предоставлено amic.ru

Надежда на мирный договор

Сейчас Юлия утверждает, что продолжает получать угрозы от Артура и от его друзей. Также она боится, что детей настраивают против нее. Ей же якобы говорят, что она не сможет вырастить детей, так как “не работает, нет денег и она больна”. В ответ Сталева указывает, что долгое время работала стилистом одежды, у нее есть накопления, а сейчас планирует заниматься своим бизнесом: она разработала проект бренда детской одежды, набрала штат и после восстановления готова приступить к работе.

Женщина говорит, что не понимает поступка Шрейдера, которому раньше сыновья были не нужны. Но все еще надеется, что можно решить вопрос с отцом мальчиков мирным путем, и открыта к диалогу.

После неудачной попытки забрать детей в Барнауле Юлия встретилась с уполномоченной по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой, которая посоветовала ей обратиться в Ассоциацию медиаторов Алтайского края.

“Ольга Казанцева мне все объяснила и рекомендовала обратиться в организацию медиаторов. Они оказывают помощь, помогают наладить диалог, вступить в переговоры. Я обрисовала ситуацию, сказала, что готова выходить на контакт с отцом, готова хвататься за все возможные варианты, чтобы вернуть детей. Я открыта к диалогу, могу дать объяснения”, – пояснила Юлия.

Она также отметила, что после урегулирования конфликта не собирается запрещать детям общаться с отцом и как-либо ограничивать его права.

Казанцева посоветовала обеим сторонам конфликта решить спор мирным путем и в досудебном порядке.

“Это, конечно, правовой спор о месте жительства и порядке общения с детьми. Лучший способ решения конфликтов – это всегда досудебный вариант. Когда родители находятся в суде в гражданском процессе, они ищут негативные стороны друг друга. Я всегда в условиях конфликта и споров ориентирую родителей на то, чтобы в досудебном порядке встречаться, искать точки соприкосновения. Потому что родителями они будут всегда. На данный момент детей им воспитывать еще больше 12 лет. Если родители не могут договориться и война между ними продолжается – конечно же, самой пострадавшей стороной являются дети, которые одновременно любят и маму, и папу”, – подчеркнула Ольга Казанцева.

Юлия Сталева с детьми / Фото: из соцсетей Юлии Сталевой

Что говорит отец?

Артур Шрейдер от расширенного комментария отказался, сказав корреспонденту amic.ru, что ему это “неинтересно”. Он заявил, что слова Юлии являются “неправдой”, однако объяснять, где именно она солгала, не стал. Также мужчина подчеркнул, что не собирается “делать из своей личной жизни шоу”.

“Никакого резонанса нет. Есть гражданско-правовой спор между мной и матерью моих детей. Она никогда не была моей женой. Даже фактически [мы не жили вместе], что в народе называют гражданский брак. Правда лишь в том, что это мои дети, я буду за них бороться столько, сколько потребуется и, поверьте, мне глубоко безразлично мнение любителей мыльных опер, которые прочитали ваш пост и кинулись осуждать меня. Странно, что мать детей решила обратиться к вам, потому что мы для нее варвары с периферии”, – сказал он.

Дозвониться до бабушки и дедушки ребенка корреспонденту amic.ru пока не удалось.

Горняк22



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