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Как мы отдыхаем в ноябре 2023 года и когда будут длинные выходные?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

На ноябрь приходится последний праздник в году, по случаю которого объявляют дополнительный выходной

Фото: pixabay.com

В ноябре Россия отмечает последний в году большой праздник, по случаю которого власти объявляют выходной. А это значит, что у россиян есть еще один шанс на длинные выходные. Все зависит от того, на какой день выпадет торжественная дата.

Рассказываем, как мы будем отдыхать в ноябре 2023-го и будут ли длинные выходные.

1

Почему у россиян будет дополнительный день отдыха в ноябре 2023 года?

Из-за Дня народного единства, который ежегодно отмечают 4 ноября. Это большой государственный праздник, по случаю которого объявляют дополнительный выходной. Так что в ноябре мы отдыхаем чуть больше, чем обычно. Кстати, это последний большой праздник в году: после него придется ждать Нового года. 2

На какой день выпадает День народного единства в 2023 году?

В 2023 году День народного единства мы будем отмечать в субботу. 3

Будут ли длинные выходные в ноябре 2023 года?

Будут. Поскольку суббота – и так выходной, праздничный день перенесли на понедельник. Таким образом, в производственном календаре появились длинные выходные. 4

Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня народного единства?

В 2023 году на ноябрьские праздники мы будем отдыхать три дня. 5

В какие дни мы будем отдыхать на ноябрьские праздники?

Выходными будут 4 ноября (суббота), 5 ноября (воскресенье) и 6 ноября (понедельник). Кстати, бюджетники (и сотрудники, у которых доброе начальство) 3 ноября смогут уйти с работы на час пораньше. Согласно производственному календарю, предпраздничный рабочий день должен быть сокращенным. Ну а к работе нужно будет возвращаться во вторник, 7 ноября.

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