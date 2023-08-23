Как приготовить из помидоров варенье и мороженое

Топ-6 необычных вариантов использования помидоров в кулинарии

Томаты – любимые многими овощи, но чаще всего их добавляют в салаты или используют в качестве заправки для различных рагу, соусов или супов, хотя делать из них можно намного больше. Что приготовить из помидоров, смотрите в нашей подборке рецептов.

Вяленые томаты

Что потребуется?

Помидоры

Перец

Соль

Сахар

Чеснок

Базилик

Масло оливковое

Уксус бальзамический

Как готовить?

Томаты порезать пополам. В отдельной чашке сделать смесь из перца, соли и сахара в соотношении 3:3:5. Помидоры выложить на противень, посыпать получившейся приправой и подержать при температуре 125 градусов в течение 4-5 часов. Порубить чеснок и травы и залить их хорошим оливковым маслом. После переложить томаты в банки, залить маслом со специями и добавить пару ложек бальзамического уксуса. Хранить в холодильнике.

Суп-пюре из томатного сока

Что потребуется?

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Томатный сок – 250 мл

Розмарин – 1 веточка

Масло для жарки – 1 ст.л.

Как готовить?

Томаты очистить от кожуры и нарезать кубиками. Лук почистить и порубить. Обжарить овощи на оливковом масле, за 1 минуту до готовности положить в сковороду мелко нарезанный чеснок.

В кастрюлю вылить томатный сок, довести до кипения и добавить к нему овощи, посыпать зеленью, положить розмарин. Варить суп на слабом огне 7-10 минут. После убрать веточку розмарина, дать супу остыть и перемолоть его блендером. Подавать с сухариками.

Жареные помидоры в кляре

Что потребуется?

Томаты – 2-3 шт.

Сыр мягких сортов – 200 г

Яйца – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Пучок петрушки

Растительное масло – 30 мл

Соль – по вкусу

Мука – 30 г

Панировочные сухари – 20 г

Как готовить?

Томаты помыть и нарезать кольцами толщиной 0,5 см. Сыр растереть с петрушкой и смешать с выдавленным чесноком. Между двух колечек помидоров положить начинку из сыра. Каждый такой бутерброд обвалять в муке, панировочных сухарях и яйце. После обжарить на разогретом растительном масле до образования корочки.

Киш с черри

Что потребуется?

Помидоры черри – 600 г

Сыр горгондзола – 50 г

Сыр эмменталь – 100 г

Сметана 35% – 100 г

Зелёный лук – 1 пучок

Копчёная форель – 100 г

Пшеничная мука – 250 г

Яйцо куриное – 2 штуки

Сливочное масло – 125 г

Яичный желток – 1 шт.

Соль – щепотка

Вода – 2 ст.л.

Как готовить?

Томаты уложить на противень и запекать в духовке в течение десяти минут при температуре 180 градусов, остудить, очистить от кожицы, полить маслом, уксусом, посолить и поперчить. Перетереть в крошку муку со сливочным маслом, добавить желток, соль, воду, замесить тесто и уложить его в форму. Нарезать лук и рыбу, натереть сыр, смешать все это с яйцами и выложить на тесто. Запекать при температуре 180 градусов 35 минут. Сверху выложить томаты и подавать на стол.

Томатно-клубничное мороженое

Что потребуется?

Помидоры плам 200 г

Молоко 1% – 50 мл

Сахар – 0,3 ст.

Замороженная клубника

Как готовить?

Очистить помидоры от кожицы и семян. Мякоть порезать небольшими кубиками. Смешать мякоть томатов с молоком, сахаром и клубникой, измельчить. Переложить в контейнер и заморозить, помешивая каждые 30-40 минут.

Варенье из зелёных помидоров

Что потребуется?

Томаты зелёные – 1 кг

Орех грецкий –150-250 г

Сахар – 1,3 кг

Вода – 1,5 стакана

Как готовить?

Томаты помыть, убрать семена. Орехи поджарить и измельчить. Начинить помидоры орехами, положить в кастрюлю и залить горячим сахарным сиропом. Через сутки сироп слить, прокипятить в течение нескольких минут и вновь залить им помидоры. Процедуру повторить еще два раза, каждый последующий раз оставляя помидоры в сиропе уже не на 5-6 часов, а на сутки. В финале подержать варенье на слабом огне до готовности.



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