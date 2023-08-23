Как приготовить из помидоров варенье и мороженое
Топ-6 необычных вариантов использования помидоров в кулинарии
Томаты – любимые многими овощи, но чаще всего их добавляют в салаты или используют в качестве заправки для различных рагу, соусов или супов, хотя делать из них можно намного больше. Что приготовить из помидоров, смотрите в нашей подборке рецептов.
Вяленые томаты
Что потребуется?
- Помидоры
- Перец
- Соль
- Сахар
- Чеснок
- Базилик
- Масло оливковое
- Уксус бальзамический
Как готовить?
Томаты порезать пополам. В отдельной чашке сделать смесь из перца, соли и сахара в соотношении 3:3:5. Помидоры выложить на противень, посыпать получившейся приправой и подержать при температуре 125 градусов в течение 4-5 часов. Порубить чеснок и травы и залить их хорошим оливковым маслом. После переложить томаты в банки, залить маслом со специями и добавить пару ложек бальзамического уксуса. Хранить в холодильнике.
Суп-пюре из томатного сока
Что потребуется?
- Помидоры – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Томатный сок – 250 мл
- Розмарин – 1 веточка
- Масло для жарки – 1 ст.л.
Как готовить?
Томаты очистить от кожуры и нарезать кубиками. Лук почистить и порубить. Обжарить овощи на оливковом масле, за 1 минуту до готовности положить в сковороду мелко нарезанный чеснок.
В кастрюлю вылить томатный сок, довести до кипения и добавить к нему овощи, посыпать зеленью, положить розмарин. Варить суп на слабом огне 7-10 минут. После убрать веточку розмарина, дать супу остыть и перемолоть его блендером. Подавать с сухариками.
Жареные помидоры в кляре
Что потребуется?
- Томаты – 2-3 шт.
- Сыр мягких сортов – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Пучок петрушки
- Растительное масло – 30 мл
- Соль – по вкусу
- Мука – 30 г
- Панировочные сухари – 20 г
Как готовить?
Томаты помыть и нарезать кольцами толщиной 0,5 см. Сыр растереть с петрушкой и смешать с выдавленным чесноком. Между двух колечек помидоров положить начинку из сыра. Каждый такой бутерброд обвалять в муке, панировочных сухарях и яйце. После обжарить на разогретом растительном масле до образования корочки.
Киш с черри
Что потребуется?
- Помидоры черри – 600 г
- Сыр горгондзола – 50 г
- Сыр эмменталь – 100 г
- Сметана 35% – 100 г
- Зелёный лук – 1 пучок
- Копчёная форель – 100 г
- Пшеничная мука – 250 г
- Яйцо куриное – 2 штуки
- Сливочное масло – 125 г
- Яичный желток – 1 шт.
- Соль – щепотка
- Вода – 2 ст.л.
Как готовить?
Томаты уложить на противень и запекать в духовке в течение десяти минут при температуре 180 градусов, остудить, очистить от кожицы, полить маслом, уксусом, посолить и поперчить. Перетереть в крошку муку со сливочным маслом, добавить желток, соль, воду, замесить тесто и уложить его в форму. Нарезать лук и рыбу, натереть сыр, смешать все это с яйцами и выложить на тесто. Запекать при температуре 180 градусов 35 минут. Сверху выложить томаты и подавать на стол.
Томатно-клубничное мороженое
Что потребуется?
- Помидоры плам 200 г
- Молоко 1% – 50 мл
- Сахар – 0,3 ст.
- Замороженная клубника
Как готовить?
Очистить помидоры от кожицы и семян. Мякоть порезать небольшими кубиками. Смешать мякоть томатов с молоком, сахаром и клубникой, измельчить. Переложить в контейнер и заморозить, помешивая каждые 30-40 минут.
Варенье из зелёных помидоров
Что потребуется?
- Томаты зелёные – 1 кг
- Орех грецкий –150-250 г
- Сахар – 1,3 кг
- Вода – 1,5 стакана
Как готовить?
Томаты помыть, убрать семена. Орехи поджарить и измельчить. Начинить помидоры орехами, положить в кастрюлю и залить горячим сахарным сиропом. Через сутки сироп слить, прокипятить в течение нескольких минут и вновь залить им помидоры. Процедуру повторить еще два раза, каждый последующий раз оставляя помидоры в сиропе уже не на 5-6 часов, а на сутки. В финале подержать варенье на слабом огне до готовности.
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