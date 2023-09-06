Как россияне будут отдыхать 4 ноября в 2023 году

В ноябре в производственном календаре есть дополнительный праздничный выходной

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Осень – не самое богатое на дополнительные выходные время года. Тем не менее 4 ноября мы отмечаем День народного единства, по случаю которого в стране объявляют дополнительный выходной. А иногда праздник выпадает так, что мы наслаждаемся длинными выходными.

Рассказываем, как мы будем отдыхать на День народного единства в этом году.

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Будут ли длинные выходные по случаю Дня народного единства в 2023 году?

Да. В 2023 году 4 ноября выпадает на субботу, поэтому праздничный выходной перенесут на понедельник. Так что у россиян будут длинные выходные. 2

Сколько будет выходных дней?

По случаю Дня народного единства мы будем официально отдыхать три дня. 3

В какие дни мы будем отдыхать?

Выходными в 2023 году будут 4 ноября (суббота), 5 ноября (воскресенье) и 6 ноября (понедельник). На работу нужно будет выходить во вторник, 7 ноября. 4

Будет ли пятница, 3 ноября, сокращенным рабочим днём?

Да. Согласно производственному календарю, предпраздничный день в нашей стране делают сокращенным. Так что 3 ноября можно будет уйти домой на час пораньше. Впрочем, это правило в основном распространяется на бюджетные организации. Так что лучше уточнить у начальника, можно ли оставить рабочее место раньше времени.



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