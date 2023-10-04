Касается всех, кто использует банкоматы – так можно потерять все деньги

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03 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Эксперт сказал, чего точно делать нельзя, сообщает KONKURENT.RU.

Потерей денег владельцам банковских карт грозят не только действия мошенников, но и их собственные.

Дело в том, что оборудование настроено таким образом, что после третьей попытки ввода данных карта просто блокируется, и не все банкоматы могут ее вернуть. Бывает и так, что владельцу карты придется писать заявление в отделении банка и ждать несколько дней до возвращения ему оставшейся в банкомате карты.

Как подчеркивает юрист, если есть сомнения в том, что гражданин точно помнит свой ПИН-код, то лучше снимать наличные в отделении финансовой организации через кассу с предъявлением паспорта.

Не советует специалист забирать себе средства, которые забыл предыдущий клиент. Такие средства лучше всего оставлять, поскольку потерявший свое имущество гражданин может написать заявление. Кроме того, существуют схемы обмана, при которых аферисты используют якобы бесхозные деньги.

Чтобы обезопасить собственные средства, перед началом работы стоит убедиться, что предыдущая сессия была завершена. Юрист отметил, что аферисты могут оставить целенаправленно сессии открытыми, и при начале работы с карты могут снять денежные средства.

«Таким образом с вашей карты могут списать деньги за оплату каких-либо услуг предыдущего клиента», – пояснил эксперт.

Фото: gamma-center.ru

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Автор: vizitka01

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