Квартира отнимает у вас молодость: ученые выяснили, в каком жилье опасно находиться

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Исследование австралийских ученых выявило, что аренда жилья оказывает более серьезное воздействие на биологическое старение, чем курение или безработица, и это в значительной степени связано со стрессами. Основные факторы включают в себя простую нехватку средств для оплаты аренды, постоянные переезды и отсутствие ощущения собственного дома. Ученые утверждают, что все эти аспекты приводят к ускоренному старению на 50% быстрее по сравнению с воздействием курения.

Квартиросъемщики также сталкиваются с неудовлетворительными жилищными условиями, над которыми они не имеют контроля, такими как плохое отопление и низкий уровень безопасности. Частые случаи выселения или необоснованного повышения арендной платы также добавляют стресса, как отмечено в статье, опубликованной в Journal of Epidemiology & Community Health. Пишет «СпортКП».

Фото: yur01.com

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Автор: vizitka01

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