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Квартир много не бывает. Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать деньги в недвижимость

редактор ГОРНЯК2201 минуты

И как это правильно сделать

Квартира. Интерьер / Фото: wuttichai1983 / Freepik

Уж сколько раз твердили миру, что если вкладывать куда-то деньги, то недвижимость – это всегда беспроигрышный вариант. Какой бы ни была экономическая ситуация в стране, жилые квадратные метры не дешевеют, а только растут и растут в цене. Но стоит ли вкладываться сейчас, когда кусаются не только цены, но и ипотечные ставки? Эксперт, руководитель агентства недвижимости “Гнездо” Ольга Гросс дала amic.ru несколько полезных советов.

Так что, стоит ли сейчас покупать квартиру?

Однозначно стоит, говорит Ольга Гросс.

“Покупка квартиры всегда была и будет выгодным инвестированием. Сколько бы она ни стоила сегодня, завтра, скорее всего, будет еще дороже”, – подчеркнула эксперт.

И посоветовала: если у вас есть накопления и вы опасаетесь их обесценивания, рассмотрите вариант с покупкой. В том числе и в кредит, тем более что сейчас продолжает действовать господдержка при покупке новостройки: обычная, семейная, ИТ-ипотека.

Сколько сейчас стоят квартиры в Барнауле?

Средняя цена за “квадрат” в новостройке в квартире площадью 40-50 кв. м – 120 тысяч рублей. В квартирах поменьше – около 130-150 тысяч.

На вторичном рынке цена от 80 до 100 тысяч.

И сколько надо денег сейчас иметь, чтобы купить жилье?

Чтобы купить квартиру в ипотеку, нужно 10% первоначального взноса для вторичного жилья и 20% – на жилье в строящемся доме.

“20% сейчас – это от 700 тысяч рублей. На “вторичке” надо иметь хотя бы 400-500 тысяч. То есть такой порог на вход”, – отметила Ольга Гросс.

Но стоит понимать, что ставка на новостройку за счет господдержки ниже, чем на “вторичку” (6-8% против 14-15%). Так что если у вас есть условные 700 тысяч, то лучше сразу брать в новостройке.

“Мы часто советуем своим клиентам взять квартиру в ипотеку в строящемся доме под низкую процентную ставку, вносить платежи, пока она строится, а потом сдавать в аренду и вкладывать эти деньги в ипотеку. Если появляются лишние деньги, то можно не закрывать дешевую ипотеку, а собрать первоначальный взнос и купить еще одну квартиру. Или ее так же сдавать, или позже перепродать и заработать – уже будет зависеть от состояния рынка. Это одна из выгодных стратегий”, – подчеркнула эксперт.

Ольга Гросс / Фото: amic.ru

И сколько можно заработать на таком инвестировании?

В последние несколько лет в Барнауле была распространена практика приумножения капитала за счет покупки-продажи жилья. Многие брали новостройки буквально на этапе котлована, а после сдачи дома продавали на условный миллион-полтора дороже.

Сейчас такого нет. Большого дохода так просто уже не получить.

“Это был приятный бонус для всех. Сейчас стратегия поменялась: главное – не заработать, а сохранить свои деньги в условиях инфляции. Если ты грамотно вложил, то с учетом обесценивания рубля квартира в любом случае будет выгодна”, – пояснила Гросс.

А что значит грамотно вложить?

Это значит, что к выбору квартиры, даже если вы не собираетесь в ней жить, надо подойти очень осознанно. Не каждое жилье растет в цене. В городе есть некоторые малоликвидные объекты, которые дорожают более низкими темпами, чем в среднем по рынку.

По словам Ольги Гросс, на это влияет несколько факторов. Например, район. Квартира на условном Потоке может быть вполне перспективна, потому что в последние годы там сносят аварийное жилье, строят новое, а транспортная развязка хорошая, и до центра близко, особенно после того как откроют мост на Новом рынке.

Или наоборот: квартиру в новом доме в новом районе, может, и не получится сдавать дорого, если там ходит одна редкая “газелька”.

“Здесь я всегда советую обращаться к специалистам. Опытные риелторы разбираются в рынке. Они оценивают объект комплексно, учитывая все необходимые факторы. И они могут спрогнозировать, будет ли выгодно сдавать или потом продать ту или иную квартиру”, – подчеркнула глава агентства недвижимости “Гнездо”.

Какое жилье в Барнауле сейчас пользуется спросом?

Сейчас снова востребовано малогабаритное жилье. В последние два-три года спрос на студии немного упал, большинство покупателей искали более комфортные варианты, потому что и цены, и ипотечные ставки позволяли. Но теперь все изменилось: многим снова хватает только на однокомнатные квартиры или более скромные по площади варианты.

Впрочем, таких предложений на рынке сейчас очень немного. Отчасти из-за ограниченного выбора новостроек.

Поэтому барнаульцы все чаще рассматривают варианты в других городах. Особенно популярны Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. И цены в чем-то даже сопоставимы с барнаульскими. Но такую покупку тоже лучше проводить со специалистом, подчеркивает Гросс.

новости Алтайский

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