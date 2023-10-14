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Киев может получить удар “Страшнее ракет и “Гераней”. От своего же спортсмена

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Журналист Роман Голованов выдвинул предложение на фоне информации о вероятном бегстве украинского футболиста ФК “Шахтёр” Александра Распутько. Киев может получить удар “страшнее ракет и “Гераней”. Пишет Царьград.

Ранее источники сообщили, что Распутько “пропал” после матча Юношеской лиги чемпионов с участием “Шахтёра” и “Антверпена”. Он удалил все записи в соцсетях, а в аэропорту его команда нашла лишь аккуратно сложенную форму. Предполагается, что молодой спортсмен попросил у России политического убежища, потому что не согласен с нацистским режимом в своей стране.

По словам Романа Голованова, подобных событий должно быть “больше и погуще”. Также он указал на важность освещения таких историй.

“Провести пресс-конференцию. Пусть расскажет всем о причинах и мотивах, чтобы не было недомолвок в истории. Дать ярко и с фанфарами. Это может быть пострашнее ракет и “Гераней”. Если всё сделать грамотно”, – уверен журналист.

Фото: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

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