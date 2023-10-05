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Киев решился на ночной удар: против диверсантов подняли самолеты

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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04 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Минобороны: ВКС РФ пресекли попытку высадки десанта ВСУ на гидроциклах в Крыму. 

Российское оборонное ведомство распространило сообщения о предотвращенной атаке 4 октября 2023 года. Как сообщили в Минобороны, со стороны Украины были задействованы три гидроцикла и один катер. Со стороны России были применены самолеты Воздушно-космических сил.

Минобороны сообщило, что украинские десантники двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут в северо-западной части моря. Десантники ВСУ были вооружены натовскими винтовками. Бой состоялся около двух часов ночи. Как сообщалось, десантники были вооружены американскими винтовками М4, кроме того, при себе у них были осколочные гранаты. Нанесенные ВКС удары пресекли планы украинских военных, десант на катере и гидроциклах был уничтожен. Группа десантников могла потерять до 13 военнослужащих.

Удалось ли кому-то из группы спастись и вернуться в расположение, не сообщается. 

Совершенная в ночь на 4-е попытка высадить десант в Крыму – не первая со стороны ВСУ. Пишут Русские Онлайн.

Фото: russian7.ru

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