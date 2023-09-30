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Киев собрал 70 тысяч солдат, но не может бросить их в бой

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военные специалисты передали последние сводки с фронтов специальной военной операции на Украине. Пишет Царьград.

Утром 29 сентября украинские националисты решили показать свою удаль, напустив боевые дроны на Россию. Мощному массированному удару подверглись Калужская и Курская области. Однако основной удар нашим бойцам удалось отбить.

“Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них 1 над территорией Калужской области и 10 – над Курской”, – отметили в Министерстве обороны России.

Однако кое-каких целей противник всё же достиг. По словам курского губернатора Романа Старовойта, дрон ВСУ успел сбросить взрывное устройство на подстанцию в слободе Белой Беловского района. В итоге загорелся один из трансформаторов. “Обесточены пять населённых пунктов и больница. Пожарные расчёты выехали на место”, – написал политик в своём телеграм-канале.

Это не все попытки нападения противника на русскую территорию. Так, накануне украинская ДРГ пыталась прорваться через границу в белгородском Староселье. Благо успеха врагу достичь не удалось. Помимо этого, продолжили ВСУ и постоянные бомбёжки.

“В течение суток в Белгородской области обстреляны: промышленное предприятие в Шебекино, Теребрено Краснояружского района, в Белгородском районе сбит БПЛА”, – пишут авторы телеграм-канала “Два майора”. И тут же добавляют, что над Брянской областью за сутки сбили два дрона, а в Донецкой Народной Республике от огня националистов пострадали двое мирных жителей.

Идут сражения и на Запорожском фронте. Здесь сосредоточилось около 60-70 тысяч боевиков Зеленского. Однако, несмотря на это, ВСУ “не в состоянии эффективно задействовать весь потенциал”. Всё оттого, что бóльшая часть украинских солдат лишь недавно мобилизованы и не обучены, а натовская техника требует ремонта. Но при этом враг “умело использует элементы децентрализации системы управления и снабжения” и активно задействует дроны.

“Продолжаются тяжёлые бои у Клещеевки и Андреевки южнее Бахмута. Наши держат позиции у железной дороги, сёла стерты с лица земли. По пытающимся закрепиться в развалинах подразделениям пехоты врага ВС России бьёт артиллерия, на что указывают кадры объективного контроля”, – пишут в Сети.

Кстати, выяснилось, что у Запада начало заканчиваться терпение по отношению к Украине. “Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю Чарльзу Брауну. Это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие – и терпение – в отношении Украины”, – пишет издание Politico.

В материале отмечают, что такая “смена караула” может стать поворотной в конфликте.

Фото: TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

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