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Киньте 10 рублей в морозилку — даже не представляете, сколько от этого пользы

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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05 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Некоторые хозяйки, отправляясь в отпуск выходного дня или на дачу, кладут в морозилку монетку.

Женщины сначала замораживают стакан воды, а на лед помещают рубль, два, пять или десять — что окажется под рукой.

Такая конструкция отправляется в морозилку.

Приезжая домой, хозяйки тут же отправляются к холодильнику. Если монетка осталась лежать сверху, то все хорошо.

Если же она опустилась, то это говорит о том, что во время отсутствия в квартире выключали свет, поэтому продукты могли испортиться.

Когда монета оказалась на самом дне, то всю еду, лежащую в холодильнике, лучше отправить в мусорное ведро, чтобы не навредить своему здоровью, пишет Теперь Внимание со ссылкой на hotnews.plus.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

ИСТОЧНИК

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