Китаец научил определять нитраты в овощах прямо на рынке

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Как определить повышенное содержание нитратов в овоще прямо на рынке? Об особых признаках рассказал китаец. Пишет Царьград.

Определить, что в овощах содержатся в неполезные для организма химические соединения, зачастую можно даже по внешнему виду. О том, как распознавать нитраты в продуктах с помощью “одного взгляда” рассказал китаец.

Вообще нитраты – это соли азотной кислоты, содержащиеся во всех живых организмах. Без нитратов растения не вырастут, соответственно, чем их больше, тем быстрее созревает плод, делится дзен-канал. Поэтому недобросовестные производители могут злоупотреблять нитратами, а значит выращивать урожай потенциально опасный для человека.

Как же определить содержание? Во-первых, необходимо обращать внимание на сезонность плодов, если фрукт или овощ лежит на прилавке в неочевидное время года высока вероятность, что его растили с помощью нитратов. Второй признак – цвет, овощ не должен быть слишком ярким или, наоборот, слишком бледным.

Третий параметр – размер, овощи гиганты, как правило, вырастают до такого размера благодаря всё тем же удобрениям с нитратами. Кроме того, если растение перекормили нитратами, оно, скорее всего, практически не будет пахнуть.

Фото: VICTOR LISITSYN, ВИКТОР Л/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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