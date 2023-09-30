30.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Водитель “Нивы” сбил бабушку с ребенком в Заринске
Новости Алтай
Средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей
Новости Алтай
Такой день. Первые назначения в правительстве и рост зарплат бюджетников на Алтае
Новости Алтай
Утром туман, после осадки. О погоде в Алтайском крае 30 сентября
Новости Алтай
Памятник маршалу Жукову все-таки появится на месте знака-обещания 24-летней давности
Новости Алтай
Не в своей тарелке. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 30 сентября

Коллекция категорий

Бизнес133 Новости
Здоровье199 Новости
Новости Алтай1201 Новости
Новости Горняк225 Новости
Образование143 Новости
Общество321 Новости
Объявления79 Новости
Политика237 Новости
Спорт174 Новости
Платим за интересные новости!

Китаец научил определять нитраты в овощах прямо на рынке

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Как определить повышенное содержание нитратов в овоще прямо на рынке? Об особых признаках рассказал китаец. Пишет Царьград.

Определить, что в овощах содержатся в неполезные для организма химические соединения, зачастую можно даже по внешнему виду. О том, как распознавать нитраты в продуктах с помощью “одного взгляда” рассказал китаец.

Вообще нитраты – это соли азотной кислоты, содержащиеся во всех живых организмах. Без нитратов растения не вырастут, соответственно, чем их больше, тем быстрее созревает плод, делится дзен-канал. Поэтому недобросовестные производители могут злоупотреблять нитратами, а значит выращивать урожай потенциально опасный для человека.

Как же определить содержание? Во-первых, необходимо обращать внимание на сезонность плодов, если фрукт или овощ лежит на прилавке в неочевидное время года высока вероятность, что его растили с помощью нитратов. Второй признак – цвет, овощ не должен быть слишком ярким или, наоборот, слишком бледным.

Третий параметр – размер, овощи гиганты, как правило, вырастают до такого размера благодаря всё тем же удобрениям с нитратами. Кроме того, если растение перекормили нитратами, оно, скорее всего, практически не будет пахнуть.

Фото: VICTOR LISITSYN, ВИКТОР Л/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости