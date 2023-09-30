Китай заберёт у США всех белых панд. А Россия обогащенный уран

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Китай заберет своих панд из США до конца года, заявили в МИД Поднебесной. В свою очередь Россия объявила о прекращении поставок в Америку обогащённого урана. Пишет Царьград.

США уже в следующем году окажутся без единой гигантской панды, так как Китай забирает всех этих животных из американских зоопарков. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Отмечается, что на данный момент в США проживают ровно три панды – Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Ци Цзи. В декабре истекает срок трёхлетнего соглашения об аренде панд с Ассоциацией охраны дикой природы Китая. И Пекин не планирует его продлять.

Временно проживающие в Национальном зоопарке в Вашингтоне панды Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи, в соответствии с намеченным ранее сроком, будут возвращены на родину в конце этого года, – гласит заявление дипломата.

У Китая монополия на больших панд. Он не продает этих животных, а сдает их в аренду другим государствам. Панда-дипломатия – инструмент публичной дипломатии, который Китай применяет для налаживания отношений с другими странами, отмечает “Ридус“.

Одновременно с этим перестала поставлять Америке уран, который та использует для работы своих атомных электростанций. Причиной такого решения Москва называет “отсутствие страхового покрытия”.

Сегодня Россия и Казахстан на пару поставляют 38,6% урана на американский рынок, конкурируя с Канадой и Австралией. При этом надо учитывать, что контрольные пакеты урановых рудников в Казахстане принадлежат Росатому, а обогащается казахский уран на русских заводах.

Американское энергетическое агентство Energy Information Administration (EIA) сообщает, что если поставки урана из России полностью прекратятся, то уже через год американцам придётся останавливать все свои атомные электростанции. Разумеется, это отразится на американской промышленности и населении. Агентство называет возможные последствия катастрофическими.

ФОТО: FEDEX/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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