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Кличко: контролируемые Россией регионы уже не принадлежат Украине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Так мэр Киева высказался на тему проведения выборов в стране

Кадр из видео: “Киев 24”

Вошедшие в состав России территории уже не являются Украиной, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя возможность проведения выборов в условиях конфликта.

“Территории, которые оккупированы, – они уже не Украина, потому что представителей не будет”, – цитирует РИА Новости градоначальника.

Также непонятно, как Киев будет учитывать эти территории в ходе выборов, добавил он.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые прежде принадлежали Украине.

город Горняк

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