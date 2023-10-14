Когда закончится СВО: Сроки названы

|

13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Выдан прогноз окончания сроков СВО, основанный на опросе командного состава и бойцов русской армии. Как полагает автор предположения, ресурсов для продолжения противостояния с Украиной хватит ещё надолго, но из-за “общей усталости” операция закончится весной следующего года. Пишет Царьград.

Подробную аналитику с последующим прогнозом выдала группа “Военвед”. Авторы сразу уточнили – это их собственное мнение, поскольку в России насчёт хода СВО звучат из официальных источников совершенно разные мнения – от предложений “бахнуть ядеркой” до готовности мириться.

По роду деятельности нашей группе каждый день приходится общаться с командным составом ВС России, бойцами, с ветеранами вооруженных конфликтов, офицерами спецслужб. В отдельную категорию можно вынести политиков, с которыми тоже иногда приходится общаться в плане консультаций. Вместе с тем приходится просматривать массу отечественной и иностранной аналитики на эту тему, информации с передовой в реальном времени. Всё это постепенно укладывается в картинку, которая уже позволяет делать какие-то выводы, – отмечают в “Военведе”.

Эксперты пояснили: для продолжения любых военных действий не столько важна помощь других государств (которую с самого начала получает Украина, но и у России есть могущественные союзники). Для этого, по мнению авторов, необходимы четыре условия: мотивация, человеческий ресурс, оружие с боеприпасами и продовольствие для солдат.

И у России, и у Украины всего этого хватит на долгие годы, считают в “Военведе”. Однако это не значит, что противостояние настолько затянется.

Наш прогноз, конфликт завершится весной 2024 года. Потому что есть общая усталость, несмотря на то, что ресурсов еще хватит на долгие годы. Несмотря на то, что ресурсов у обеих сторон достаточно — они истощаются. А воевать ради войны — занятие бессмысленное в прагматичном мире политики (принцип Портоса “я дерусь — потому что я дерусь” тут не работает). Владимиру Владимировичу, после победы на очередных выборах, придется решать внутренние проблемы, а их накопилось немало. И потому что так сложится ситуация в мире, – резюмируют эксперты.

Фото: OLGA SOKOLOVA/GLOBAL LOOK PRESS/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Алтайский