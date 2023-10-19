Зимние шины вместо летних можно устанавливать на автомобиль, когда среднесуточная температура составляет ниже +5°C

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Загостившееся бабье лето покинет Алтайский край уже в ближайшие выходные. А начиная с 23 октября с прохождением холодного фронта ночные температуры будут опускаться до -6°С, днем синоптики прогнозируют не выше +5°С. Также ожидается дождь и мокрый снег, а на дорогах – гололедные явления. Пора ли менять летнюю резину на зимнюю, сколько сейчас стоят услуги шиномонтажа и есть ли уже на него очереди, читайте на amic.ru.

Когда нужно менять летнюю резину на зимнюю?

Менять летнюю резину на зимнюю нужно, когда среднесуточная температура начинает держаться на отметке +5°С. Летняя шина при такой погоде становится жесткой: ухудшаются сцепные свойства даже на сухом асфальте, а на скользкой дороге машина может потерять управляемость, отмечает директор розничной сети автомаркета TT Auto Ержан Акпаев. Поэтому на фоне прогнозируемого падения температур главная задача водителя – успеть подготовить автомобиль к зиме до того, как появятся лед и снег.

“Ночью температура воздуха колеблется около ноля. Асфальт уже холодный, на дороге образуется гололедица. В таких условиях летняя шина уже не работает, тормозной путь увеличивается, так как ей нужно время, чтобы нагреться и стать эластичной. Если вам приходится ездить утром и ночью, то лучше “переобуться” уже сейчас, – объясняет эксперт.

Тем, кто планирует покупать новые шины, затягивать с этим вопросом не стоит. Во-первых, в автомагазинах возник дефицит продукции мировых брендов после ухода с российского рынка. Во-вторых, с началом высокого спроса цена на то, что еще осталось, вырастет дополнительно. В-третьих, новую резину нужно еще успеть обкатать до первого снега и гололеда. Поэтому затягивать с “переобувкой” точно не стоит, говорит Ержан Акпаев.

“Любую зимнюю резину нужно обкатывать. На “шиповках” без резких стартов с места и торможений рекомендуется по чистому асфальту проехать 500 км со скоростью не более 80 км/ч. Это необходимо для более надежной усадки шипа и обеспечения долгого срока службы. Для прикатки “липучке” нужно проехать 400 км”, – говорит Ержан Акпаев.

Но даже если вы решите повременить с “переобувкой”, помните, что в России в 2023 году ввели штрафы за езду на резине не по сезону: с начала декабря по конец февраля ездить на летних колесах запрещено. Штраф – 500 рублей. Его также выпишут, даже если “шиповки” или “липучки” установлены не на все четыре колеса.

Сколько лет можно эксплуатировать шины?

Если водитель планирует эксплуатировать зимнюю резину с прошлого сезона, предварительно ее следует осмотреть, чтобы избежать неприятностей на дорогах. Акпаев предупреждает, что неправильное хранение шин зимой может вызвать их деформацию. Даже полгода может быть достаточно, чтобы этот процесс начался, а в итоге это негативно повлияет на долгосрочное использование шин.

Однако самым опасным для них является воздействие солнечных лучей. Всего через два месяца резина начнет трескаться и в конечном итоге станет непригодной к использованию. Тем, кто приобретает шины с рук, эксперт рекомендует обратить внимание на год выпуска продукции.

“В первую очередь мы оцениваем глубину протектора. Напомню, если он менее 4 мм, такие колеса эксплуатировать запрещено. Но даже визуально шина может выглядеть хорошо, а эластичность уже потеряна. Поэтому мы всегда цепляемся за год производства. Доказано, что шина не теряет эластичности и своих свойств в течение пяти лет с даты производства”, – дает рекомендации эксперт.

Сколько стоит шиномонтаж в Барнауле?

Стоимость услуг по замене шин в Барнауле, по сравнению с прошлым годом, изменится незначительно. Базовый пакет услуг, включающий снятие, установку, монтаж, демонтаж и балансировку, варьируется от 2000 до 2600 рублей в зависимости от диаметра колеса. Чем он больше, тем дороже шиномонтаж.

горняк



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