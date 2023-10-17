Конституционный суд Грузии разрешил процедуру импичмента президента Зурабишвили

Теперь вопрос импичмента будет рассматривать парламент

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Конституционный суд Грузии разрешил запустить процесс импичмента президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Конституционного суда Мераба Тураву.

Он отметил, что 31 августа, 1 и 6 сентября президент выезжала за рубеж вопреки запрету правительства. Таким образом она осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, что нарушает грузинскую конституцию. С такой позицией согласились шесть судей КС из девяти.

Теперь вопрос импичмента будет рассматривать парламент. Так, для этого нужны голоса 100 депутатов. У партии “Грузинская мечта”, которая предложила провести процедуру, есть 84 места из 150. Если парламент вердикт утвердит, то Зурабишливи отстранят.

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