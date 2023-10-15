Котел скоро захлопнется: началась операция «Авдеевская удавка»

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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Украинские и российские обозреватели и военкоры отмечают, что движение фронта в районе Авдеевки началось. Они пока не называют это наступлением, однако уверены, что «удавка» вокруг авдеевской группировки ВСУ затягивается все туже. Например, известный российский военкор Александр Сладков отмечает, что артиллерийская канонада все дальше и дальше смещается в сторону Авдеевки. Пишет Военное Дело.

«Но новостей у нас нет, потому что военные не хотят заранее говорить, и я их в этом категорически поддерживаю», заявил Сладков.

В свою очередь украинский telegram-канал «Легитимный» сообщает, что ВС России начали операцию под названием «Авдеевская удавка». Началось давление на фланги ВСУ. Украинцы пока это давление держат, однако силы на исходе, а огневой вал российской артиллерии в какой-то момент может обрушить фланги.

Telegram-канал «ЗеРада» отмечает, что в военном плане действия ВС РФ на авдеевском направлении очень напоминают план ЧВК «Вагнер» по захвату Артёмовска.

«Не случайно ходили слухи, что к разработке захвата Авдеевки привлечены бывшие вагнеровцы», цитирует сообщение издание Pravda.Ru.

Авторы еще одного украинского канала под названием «Резидент» уточняют, что в настоящий момент под Авдеевкой ситуация для ВСУ намного более тяжелая, чем была весной под Артёмовском.

«А значит, котел можно будет захлопнуть. Сейчас Генштаб (ВСУ) ждёт изменения погоды, что должно помочь войскам, но вопрос остаётся открытым на зимний период. Противник накапливает боекомплект в Донецке, что позволяет атаковать наши войска почти без потерь», заметили украинские авторы.

Фото: Минобороны России / t.me/mod_russia

Автор: vizitka01

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