Кошмарно жаркий сентябрь: через 10 лет жить на планете будет очень тяжело из-за высокой температуры

|

06 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Для специалистов по климату каждый градус, даже десятая доля градуса имеет огромное значение. Ведь это влечет за собой изменения всего климата. Поэтому, получив данные за сентябрь, ученые бьют тревогу. Первый месяц осени побил рекорд за всю историю наблюдений и превысил температурные значения доиндустриальной эпохи на 1,8 градуса. А ведь это было всего 200 лет назад.

Причина – выбросы углекислого газа и течение Эль-Ниньо, которое нагревает экваториальную часть Тихого океана больше, чем обычно. Об этом пишет The Guardian.

Если оставить все, как есть, уже через 10 лет, жить на прогретой планете станет будет сложно. Уже сейчас по всему миру бушуют сильнейшие пожары, люди страдают от наводнений и тайфунов. И это все только усилится.

Единственный выход, считают ученые, – перестать использовать ископаемое топливо: газ и нефть. Но это повлечет за собой перестройку всей мировой экономики, а потому на подобные меры руководство большинства стран пока не готово. Передает «СпортКП».

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК