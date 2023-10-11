11.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
На юге Украины объявили воздушную тревогу
Спорт
Израиль сообщил, что число погибших в результате атаки ХАМАС выросло до 1200 человек
Образование
Журналиста из США сильно впечатлило уничтожение «Ланцетом» на аэродроме самолета ВСУ
Образование
Израиль сообщил, что число погибших в результате атаки ХАМАС выросло до 1200 человек
СВО
Журналиста из США сильно впечатлило уничтожение «Ланцетом» на аэродроме самолета ВСУ
СВО
На юге Украины объявили воздушную тревогу

Коллекция категорий

Бизнес175 Новости
Здоровье406 Новости
Новости Алтай1626 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование211 Новости
Общество428 Новости
Объявления80 Новости
Политика363 Новости
Спорт251 Новости
Платим за интересные новости!

Красивой может стать любая, а моделью – единицы. Зачем детей отдают в школы моды

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Внешняя красота в сфере моды — не главное качество

Фото предоставлено Юлией Китаевой

Практически каждая девушка когда-нибудь мечтала стать моделью: выйти на подиум в роскошном платье, путешествовать по миру, принимать участие в фотосессиях и быть идеалом красоты для миллионов людей. Чаще всего мечты остаются мечтами – ведь стать профессиональной моделью не просто. И красота в этой сфере – совсем не главное качество, считает основательница Центра эстетического развития “Джулия” Юлия Китаева. Как абсолютно каждая девочка может стать настоящей красавицей, зачем в школы моделей стали отдавать мальчиков и почему сфера моды намного шире, чем кажется, – в нашем материале.

Мечта детства

Юлия Китаева в модельном бизнесе с раннего детства. За свою карьеру участвовала в различных модных показах по всей России. Сотрудничала с известным кутюрье Вячеславом Зайцевым и появлялась на обложках глянцевых журналов. Осенью 2022 года в возрасте 28 лет, завершив карьеру модели, девушка решила осуществить свою мечту: открыла Центр эстетического развития “Джулия”. Сейчас там занимаются дети от 3 до 17 лет.

“Я четко знала, что нужно для того, чтобы открыть свое дело. За карьеру модели я работала с многими выдающимися профессионалами и накопила богатый опыт. Хотела поделиться им с другими. Это была мечта всей моей жизни, и я счастлива, что сумела ее осуществить”, – рассказала amic.ru Юлия Китаева.

Прекрасной может стать любая

Любая школа, пусть даже для будущих моделей, – учебное заведение. И здесь обучают вещам, не всегда напрямую связанным с индустрией красоты. Вообще, основатель Центра эстетического развития уверена, что внешняя красота – дело вкуса. А профессиональную модель отличают знания и умения. Так, отмечает Юлия Китаева, знания этикета, чувство стиля, умение держать осанку понадобятся каждой девушке, и это тот фундамент, который важно заложить с детства.

Большинство воспитанников школы, объясняет Юлия, не стремятся стать профессиональными моделями. Лишь единицы свяжут свою жизнь с модой и будут позировать для брендов одежды. Остальные же приходят познакомиться с миром красоты и получить навыки, которыми должна обладать каждая воспитанная леди. Среди них – актерское мастерство, уроки этикета, основы дизайна и стиля, а также курсы по технике речи. По мнению Юлии, работать с мимикой, уметь находить контакт с людьми, правильно и красиво говорить важно любому человеку.

“Когда-то такие знания были доступны лишь особам высшего общества. Этикет – это норма поведения в уважаемом обществе на любых мероприятиях. Любая девочка должна стремиться стать настоящей леди”, – уверена Юлия Китаева.

Да и красивая походка и осанка пригодятся не только модели. А умение стильно одеваться, позировать, правильно подбирать ракурс сделают любую девочку настоящей звездой.

В школах красоты ученикам прививают чувство вкуса, учат правильно пользоваться косметикой, подчеркивать свои достоинства и создавать неповторимый образ. Все это значительно повышает самооценку воспитанника, придает ему чувство уверенности.

“Все дети уникальны. Нужно просто помочь им, дать знания и навыки, которые будут помогать. Я уверена, что каждую девочку можно сделать прекрасной и неотразимой”, – говорит Юлия.

О конкурсах красоты

Участницы школы красоты “Джулия”

Юлия отмечает, что в России сейчас большой спрос на детские конкурсы красоты. И в этом нет ничего плохого, уверена Китаева. Мода активно развивается, и дизайнеры разрабатывают коллекции, в том числе и для детей, подчеркивает эксперт.

Кстати, модой сегодня интересуются не только девочки. Мальчики также хотят выглядеть как истинные джентльмены и учатся актерскому мастерству и стилю.

Ребята из Барнаула активно участвуют в различных конкурсах красоты. В том числе выезжают на модные показы в другие регионы страны, включая Москву и Санкт-Петербург.

Сфера моды очень широка, говорит Китаева. А знания, которые дают профессиональные педагоги и дизайнеры, пригодятся всегда.

“Родители часто приводят детей “научиться ходить на каблуках” и “правильно держать осанку”. Однако потом ученицы втягиваются и понимают суть профессии. Не все девочки станут моделями. Некоторые хотят стать дизайнерами и начнут шить авторскую одежду”, – уверена Юлия Китаева.

горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости