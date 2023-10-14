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Красноярские родители-сыроеды заявили, что их дочь умерла от коронавируса

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Истощение девочки они назвали сопутствующими последствиями болезни

Фото: pxhere.com

Супружеская пара родителей-сыроедов из Красноярска заявила, что их двухлетняя дочь умерла от коронавируса, а истощение было сопутствующим последствием болезни. Об этом сообщает Shot.

Родители девочки заявили, что не кормили детей продуктами животного происхождения, потому что не ели их сами. Также рассказали, что не ходили в обычные больницы к врачам, обращались только к гомеопатам.

Говорят, что болезнь ребенка не восприняли всерьез, потому что не было температуры.  Ранее сообщалось, что семья получала деньги от государства на собственный бизнес.

новости Локтевский

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