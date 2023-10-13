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Кто кормит детей в сибирских школах

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Монополия часто приводит к тому, что ученики получают продукцию низкого качества

Обед в школе / Фото: amic.ru

В Алтайском крае и Барнауле рынок школьного питания – малоконкурентный, в то время как в других регионах Сибири разнообразие компаний, которые кормят школьников, гораздо сильнее. Это выяснила “Атмосфера”. По данным издания, на Алтае около 11% всех тендеров достается малому бизнесу, а остальное – муниципальному “КШП Глобус”. При этом закон призывает власти всячески поощрять небольшие предприятия участвовать в таких аукционах, так как монополия, отмечает издание, часто приводит к тому, что ученики получают продукцию низкого качества. К тому же с приходом одного, пусть и крупного игрока, цена на продукцию не падает, а качество еды и обслуживания не улучшается. Рассказываем, кто и как кормит школьников в Сибири.

Кто кормит детей в Новосибирской области

В Новосибирской области на долю трех предприятий (МАУ “Комбинат питания Ленинского района”, МАУ “Комбинат питания” и ООО “Комбинат Левобережный”) приходится почти 26% всех разыгранных тендеров. Суммарная стоимость контрактов с января 2020 года по сентябрь 2023-го составила 225,714 млн рублей. В то же время еще шесть поставщиков (ПО “Кулинар Купинское”, ООО “Лесопал-К”, ООО “Эврика-11”, ООО “Большая перемена НСК”, ООО “КПЛ”, ИП Бутакова) сумели выручить за этот же период времени порядка 642 млн рублей.

Как отмечает агентство, организацией питания в новосибирских школах занимаются крупные и мелкие предприятия, процент распределения контрактов между ними равномерный, малый бизнес задействован в соответствии с законом об антимонопольной политике (получено более 25% контрактов, – прим. ред.).

Кто кормит детей в Кемеровской области

В этом регионе в аукционах на поставку школьных обедов участвуют 11 компаний (в том числе три ИП). А суммарная выручка за четыре неполных года составила 19,297 млн рублей.

Как выяснила “Атмосфера”, по большей части школы Кемеровской области сами организовывают питание, не привлекая сторонние организации, содержат в штате поваров и осваивают бюджетные средства самостоятельно, а на тендерах закупают продукты, из которых готовят.

Организацией питания занимаются небольшие предприятия, относящиеся в основном к малому бизнесу.

Кто кормит детей в Томской области

Здесь ситуация с школьным питанием похожа на кемеровскую. На рынке школьного питания действуют восемь фирм, в числе которых четыре ИП. Суммарно им удалось заработать 132,879 млн рублей.

Кто кормит детей в Республике Алтай

В Республике Алтай конкуренции на рынке школьного питания практически нет. ООО “Школьник” получает свыше 81% всех тендеров. Компания заработала с января 2020-го по сентябрь 2023 года свыше 221 млн рублей.

Еще 18,5% аукционов выиграл МБУ “Комбинат питания”. Предприятию удалось заработать 50,5 млн рублей. С учетом размера оборотных средств по тендерам, полученных МБУ, впору говорить о том, что рынок в соседнем регионе делят между собой, по сути, два крупных поставщика, делает вывод агентство.

Кто кормит детей в Барнауле

В столице Алтайского края уже более 10 лет на рынке школьного питания работали две организации – ОАО “Комбинат школьного питания – Глобус” (главный акционер и учредитель – мэрия) и ООО “Фирма “Юмал”.

Сейчас для учеников большинства муниципальных школ Барнаула еду поставляет “Глобус”. На долю “Юмал” в 2022 году приходилось всего четыре учебных заведения.

Интересно, что аукционы на организацию школьного питания в Барнауле проходят. Но заявляется них, как правило, единственный участник – “Глобус”. А значит, не происходит снижения начальной цены контракта, что не дает возможности экономить бюджетные деньги, а также развивать конкуренцию, делает вывод “Атмосфера”.

Как организовано школьное питание в Алтайском крае

В нашем регионе за рассматриваемый период времени на рынке были представлены 12 компаний. На долю “КШП Глобус” пришлось 89% всех поставок, это принесло предприятию около 1,177 млрд рублей. На долю остальных 10 поставщиков приходится только 145,6 млн рублей.

Кто, кроме “КШП Глобус”, кормит детей в алтайских школах и какая у них выручка: “Кубера” – 37,4 млн; “Алтсоцпит” – 29,7 млн; ИП Наймушина – 17,2 млн рублей; “АСП+” – 29,4 млн; ИП Стогниенко – 9,1 млн; ИП Чиновникова – 5,5 млн; “Быстропит” – 3,5 млн; “Катунь” – 4,9 млн; ИП Шкарина – 6,2 млн; ИП Фисенко – 2,3 млн; ООО “Фирма “Юмал” (точные финансовые данные установить не удалось).Таким образом, в Барнауле 88,99% бюджета на питание детей осваивает “КШП Глобус”. Малому предпринимательству достается всего 11,01 %. Это говорит о том, что антимонопольная политика в крае в данном направлении неэффективна, практически весь бюджет осваивает одна организация, что является прямым нарушением закона, делает вывод “Атмосфера”. Кроме того, это препятствует развитию малого бизнеса.

новости горняк

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