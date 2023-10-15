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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Валютный рынок оперативно отреагировал на новые меры регулирования операций, прописанные в указе Владимира Путина. Только недавно доллар пытался «обустроиться» в диапазоне выше 100 рублей. Сейчас наблюдается укрепление российской валюты. И этот тренд должен усилиться на следующей неделе, влияя на курс рубля. Каким он будет? Пишет 24TNews.

На прошлой неделе курс рубля к доллару и евро резко укрепился. Доллар упал с 100 рублей до 80 рублей, а евро – с 120 рублей до 90 рублей. Это произошло на фоне новых мер регулирования валютного рынка, которые были введены президентом России Владимиром Путиным.

В соответствии с указом Путина, граждане России могут покупать наличную валюту в банках только в пределах 10 тысяч долларов или евро в месяц. Кроме того, банки не могут выдавать клиентам валюту в кредит.

Эти меры призваны ограничить спекуляции на валютном рынке и поддержать курс рубля. И они, похоже, уже начинают действовать.

По мнению экспертов, курс рубля на следующей неделе будет продолжать укрепляться. Доллар может опуститься до 70 рублей, а евро – до 80 рублей.

На это будет несколько факторов.

Во-первых, новые меры регулирования валютного рынка продолжат оказывать поддержку рублю.

Во-вторых, экспортные доходы России продолжат расти, что также будет способствовать укреплению национальной валюты.

Конечно, нельзя исключать и обратного движения. Если на мировом рынке произойдут какие-либо негативные события, которые могут привести к росту спроса на доллар, курс рубля может снова ослабнуть.

Но в целом, эксперты считают, что тренд на укрепление рубля сохранится в ближайшее время.

Фото: domstrousam.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22