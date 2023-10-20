“Кусок в горло не идет”. Алтайский онколог рассказал, как обнаружить рак кишечника

Патология тихо развивается, годами, прежде чем начинает болеть

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Колоректальный рак, или рак толстого кишечника входит в пятерку самых распространенных и опасных онкопатологий во всем мире. Ежегодно в Алтайском крае выявляется около 1300 новых случаев заболевания, причем почти половина из них диагностируется уже на поздних стадиях. Как результат, четверть пациентов погибает в течение первого года после постановки диагноза. Почему рак кишечника поздно дает о себе знать, кому стоит обратиться к врачу в самое ближайшее время и есть ли надежда у пациентов – рассказал amic.ru врач-онколог-проктолог, хирург отделения абдоминальной онкологии Алтайского краевого онкологического диспансера Юрий Сизов.

Когда заболит, будет поздно

– Колоректальный рак – это где?

– Это злокачественные опухоли различных отделов толстого кишечника, а именно: слепой, ободочной, сигмовидной и прямой кишки. Первые два в совокупности представляют проксимальный отдел, то есть анатомически расположенный выше по линии кишечника, вторые два относятся к его дистальной (завершающей) части. А вот опухоли тонкого кишечника к категории колоректального рака не относятся, они встречаются крайне редко (менее 5% всех опухолей желудочно-кишечного тракта).

– Почему опухоли кишечника чаще всего выявляются уже на поздних стадиях?

– Причина банальна и печальна. У нас очень мало сознательных людей, которые выполняют все врачебные рекомендации и своевременно проходят медицинскую профилактику. Как правило, обращаются к врачу, когда уже что-то начинает болеть или беспокоить как-то иначе. Причем даже в этом случае делают это далеко не сразу. А особенность колоректального рака как раз и заключается в том, что он долгое время (4-5 лет) развивается тихо и незаметно. Нервные окончания в кишечнике реагируют не на факт появления в нем инородного тела, а в большей степени на перерастяжение его стенок. Когда чаще всего у нас болит живот? Когда из-за повышенного по той или иной причине газообразования кишечник раздувает. В случае с опухолью, чтобы появилась боль, ей нужно дорасти до внушительных размеров, ограничивающих проходимость кишечника. Чаще всего это бывает, когда опухоль становится циркулярной, то есть разрастается по всей внутренней окружности кишечной трубки, все больше и больше сужая просвет по мере своего роста.

– Какие еще симптомы могут свидетельствовать о растущей опухоли?

– Для разных отделов кишечника они разные. И связано это с анатомическим строением и функциональными особенностями органа. Например, та же боль в большей степени характерна для дистальных отделов кишечника, так как их просвет существенно уже и быстрее наступает эффект частичной или полной непроходимости кишечника. В проксимальных отделах мы нередко сталкиваемся с очень большими опухолями, которые не оказывают существенного влияния на эвакуацию содержимого, поэтому болевой синдром может отсутствовать даже на поздних стадиях.

Еще один симптом, характерный для нижних отделов кишечника (так как они расположены ближе к “выходу”) – кровь, которую человек сам может заметить во время туалета. Но опять же повторюсь: оба эти симптома обычно начинают “сигналить”, когда болезнь достигла серьезной стадии.

Что касается опухолей проксимальных отделов кишечника, они чаще всего проявляют себя повышенной слабостью и общим недомоганием, когда человеку в целом физически плохо, но непонятно – от чего. Это связано с тем, что развитие злокачественной опухоли нарушает процесс всасывания витаминов и питательных веществ из пищи.

Еще при опухолях проксимальных отделов у пациентов часто бывает низкий гемоглобин. Конечно, этот показатель снижается не только из-за патологий кишечника, но этот факт сразу должен насторожить доктора, чтобы провести более углубленное обследование и выяснить причину.

Впрочем, и самому пациенту при длительно не проходящей слабости не помешает проявить активность и сдать хотя бы общий анализ крови. В моей практике были случаи, когда высокие лейкоциты или СОЭ, которые не являются специфическими симптомами для рака кишечника, служили отправной точкой для постановки нашего диагноза.

Никаких “странностей”

– Говорят, что рак кишечника может “сигналить” странными пищевыми желаниями?

– В интернете можно встретить истории о том, что пациенты, еще не зная о своем раке, не могли жить без морской капусты, селедки или каких-то других конкретных продуктов. Я в своей практике такого не встречал. У наших пациентов, скорее, наоборот, появляется отвращение к еде: кусок в рот не идет, особенно мясные продукты.

– Правда ли, что все пациенты с опухолями кишечника резко худеют?

– Вовсе нет. Если это и происходит, то на поздней стадии заболевания. А вообще 70-80% пациентов имеют лишний вес и ожирение различной степени. Внешне по ним совершенно не скажешь, что внутри их “точит” болезнь.

– Кому особенно нужно бояться рака кишечника? Какие факторы влияют на развитие болезни?

– В первую очередь в зоне риска люди, страдающие воспалительными заболеваниями кишечника, – болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, а также склонные к полипообразованию.

Совершенно точно у нашего заболевания существует наследственная предрасположенность. Если у человека из ближайших кровных родственников (родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, тети и дяди) был рак кишечника, ему нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем. Если, согласно общепринятым клиническим рекомендациям, колоноскопию нужно проходить всем людям после 50 лет один раз в пять лет, то пациентам из группы риска эта процедура рекомендуется чаще (один раз в три года) и уже после 30-40 летнего возраста. Даже если ничего не беспокоит!

И еще один существенный фактор риска: употребление большого количества красного мяса, животных жиров и дефицит овощей и фруктов (клетчатки) в рационе. Это приводит к нарушению эвакуаторной функции кишечника, или по-простому – к запорам. А они, в свою очередь, становятся причиной постоянного воспалительного процесса.

– Все ли полипы нужно удалять?

– Желательно все. Хотя и говорят, что решение зависит от гистологического статуса образования. Например, гиперпластический полип считается доброкачественным новообразованием и за ним достаточно наблюдать. Однако он все же может перерождаться в злокачественную опухоль, хоть и крайне редко: в 1-1,5% случаев. Поэтому мы, онкологи, предпочитаем перестраховываться. А если речь идет о тубулярной аденоме с дисплазией любой степени, удалять ее нужно обязательно, причем не затягивая, так как это 100% предрак.

Надежда все-таки есть

– Какие перспективы ждут пациента с колоректальным раком в плане лечения?

– Основной метод – это операция, то есть удаление сегмента кишки вместе с опухолью и последующим сшиванием ее концов. Хотя, увы, это не всегда возможно ввиду анатомических особенностей (например, низкое расположение опухоли в прямой кишке). Кишечник – это не пластиковая трубка, которую разрезали, соединили – и все работает. Длины кишки может быть и достаточно, но ведь приходится резецировать магистральные сосуды (крупные артерии и вены) и лимфатические узлы (куда в первую очередь метастазирует опухоль) – это приводит к нарушению кровоснабжения кишечника и в целом “ломает” его нормальную работу.

Поэтому иногда приходится формировать стому – отверстие кишки, выведенное на переднюю брюшную стенку, через которое содержимое кишечника отводится в специальный мешок – калоприемник. Порой это навсегда. Но бывает и временная стома – когда нужно “выключить” из процесса пищеварения место соединения частей кишечника (анастомоз), чтобы газы и кишечное содержимое выходили выше и не возникло воспаления. Если заживление проходит хорошо, через некоторое время стома ушивается.

Кроме операции, наши пациенты должны быть готовы к лекарственной терапии. Очень часто она проводится после хирургической манипуляции для профилактики или лечения метастазов опухоли. В некоторых случаях лекарственное лечение назначается в дооперационном периоде – чтобы уменьшить объем опухоли и в целом распространенность процесса.

При более доступных опухолях прямой кишки используется также лучевая терапия, в том числе брахитерапия, то есть внутри самого органа.

– Бывают ли случаи, когда опухоль достаточно прооперировать и забыть об этой истории раз и навсегда?

– Бывают, это ситуации самого начала развития болезни. Но это очень редкие и, как правило, случайные находки.

– Какие методы диагностики рака кишечника нужно использовать, чтобы попасть в эту статистику?

– Самый достоверный метод – колоноскопия. С его помощью можно визуально осмотреть толстый кишечник на всей его протяженности и взять биопсию из сомнительных участков. Колоноскопия входит в план диспансеризации, ее можно пройти бесплатно на втором этапе, если есть факторы риска или жалобы пациента.

На первом же этапе диспансеризации всем пациентам без исключения выполняется анализ кала на скрытую кровь. Это не та кровь в широком ее понимании, а ее компоненты (молекулы гемоглобина), которые появляются в содержимом кишечника в результате “жизнедеятельности” очагов воспаления, полипов и опухолей и увидеть которые можно лишь с помощью лабораторных методов.

По большому счету для ранней диагностики рака кишечника двух этих методов вполне достаточно – просто нужно их выполнять регулярно и своевременно.

– Так все-таки, есть ли надежда у пациентов с колоректальным раком?

– Если бы не было надежды, онкологи не лечили бы рак. Когда-то опухоли толстого кишечника вообще находили только при вскрытии – не было никаких специальных методов диагностики. Сейчас, даже если пациенту вывели стому, его жизнь на этом не заканчивается. Появились очень хорошие калоприемники и средства ухода – от защитных кремов до нейтрализаторов запаха – и все это доступно онкологическим пациентам, которые при оформлении инвалидности могут получать эти средства бесплатно. Вы даже не догадываетесь, сколько людей вокруг живут со стомами!

Сфера противоопухолевой лекарственной терапии за последние 5-10 лет сделала большой шаг вперед. Появилась целая группа препаратов таргетного (направленного) действия, которые существенно расширили возможности лечения колоректальных опухолей. В ряде случаев мы получаем полный регресс злокачественного процесса, чаще – его уверенную стабилизацию (опухоль дальше не растет), что в онкологии считается хорошим результатом. Так что надежда есть всегда, особенно если она идет в компании с ответственностью и любовью к самому себе.

новости Локтевский



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