Лавров заявил, что Зеленский всех достал

Об этом министр сказал Юрию Ушакову и Дмитрию Пескову

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Президент Украины Владимир Зеленский уже начинает надоедать Западу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, ее слова передает РИА Новости.

“Ну [Зеленский] достал, конечно, всех”, – сказал он помощнику президента Юрию Ушакову и пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.

Таким образом министр прокомментировал срыв выступления Зеленского в парламенте Румынии. Румынский сенатор Диана Шошоакэ призывала не допустить выступления украинского лидера в парламенте. Вскоре заседание отменили.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления.

Горняк22



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