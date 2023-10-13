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“Лиса входит в курятник”: Боррель осудил Китай за нейтралитет по Украине

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Нейтральная позиция Китая по Украине возмутила главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Он считает, что Пекин может сделать для мира гораздо больше. Пишет Царьград.

В Китае неоднократно говорили, что Пекин не является стороной украинского конфликта и выступает за мирное урегулирование. Однако такая позиция не понравилась Боррелю.

Быть нейтральным в таком случае всё равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий, – сказал Боррель.

По его мнению, Китай может и должен сделать гораздо больше для украинского урегулирования. Пекин не должен быть в стороне в этой ситуации, настаивает дипломат.

Фото: MFA RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

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